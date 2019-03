Mondiali 2019 | programma e orari 20 marzo Le startlist e gli italiani in gara Come

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : tutto pronto per lo short program del singolo femminile. Le musiche e gli elementi pianificati delle favorite : Le gare della specialità del singolo sono senza dubbio quelle più attese del pubblico nipponico che riempirà in ogni ordine di posto la Super Arena della Prefettura di Saitama (Giappone), questa settimana teatro dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico. Proprio sullo stesso ghiaccio che incoronò Mao Asada nel 2014, la pattinatrice di casa Rika Kihira cercherà di conquistare il primo titolo iridato della carriera; interpretando un ...

Basket - Mondiali 2019 : le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. La Serbia fa paura - meno Filippine e Angola : Lo scorso fine settimana l’Italia ha conosciuto quali saranno le sue avversarie nella prima fase dei Mondiali di Basket in Cina. La rassegna iridata comincerà il 31 Agosto e gli azzurri se la vedranno con Serbia, Filippine ed Angola. Un sorteggio sicuramente favorevole alla squadra di Meo Sacchetti, che ha l’occasione di qualificarsi per gli ottavi di finale (passano le prime due). La favorita per il primo posto è sicuramente la ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : si comincia con lo short program delle coppie. Le musiche e gli elementi pianificati dei pattinatori favoriti : Con lo short program delle coppie verranno finalmente aperti i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno di scena presso la Super Arena della Prefettura di Saitama, in Giappone. Vanessa James-Mogan Ciprès cercheranno fin da subito di consolidare la leadership pattinando un programma pulito, in linea con quello realizzato ai Campionati Europei di Minsk dove ottennero il nuovo primato personale nel segmento di 76.55. Sulle ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : quando e a che ora gareggiano Rizzo - Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri. Il programma e tutti gli azzurri al via : I riflettori Della Super Arena di Saitama (Giappone), questa settimana teatro dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, si sono accesi questa mattina per accogliere tutti gli atleti partecipanti, i quali saranno impegnati per due giorni nelle sessioni di allenamento e prove ufficiali. Le gare inizieranno ufficialmente mercoledì. A partire dalle 2:00 di notte (orario italiano), le coppie di artistico inaugureranno l’importante ...

Biathlon - Mondiali Östersund 2019 : Dorothea Wierer e Dominik Windisch - le imprese che svegliano un’Italia calciocentrica : Sono passate 24 ore ma le emozioni e le palpitazioni ancora rimangono. Quanto accaduto ieri sulle nevi svedesi di Östersund (Svezia) ha fatto la storia dello sport italiano. I due ori di Dorothea Wierer e di Dominik Windisch nella mass start della rassegna iridata del Biathlon entrano di diritto nel gotha del darsi sportivo del Bel Paese. L’Italia ha concluso la sua avventura con 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo, un bottino ragguardevole (terzo ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : la Cina resta imbattuta - la Svezia supera la Corea del Sud : Terza giornata di gare a Silkeborg (Danimarca) per i Mondiali femminili di Curling. Al termine dell’ottava sessione del round robin in testa alla classifica troviamo la Cina, unica squadra ancora imbattuta. La formazione guidata dalla skip Jie Mei ha superato di misura la Lettonia per 6-5 ed ha poi battuto nettamente le padrone di casa della Danimarca per 8-4. Il big match odierno tra Svezia e Corea del Sud è stato dominato dalle campionesse ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : l’Italia cerca la qualificazione al World Team Trophy. Il punto debole è la gara femminile : I prossimi Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno in programma presso la Super Arena di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo, saranno fondamentali per stabilire quali Nazionali prenderanno parte al prossimo World Team Trophy, gara biennale a squadre che si svolgerà sempre nella terra del Sol Levante, nello specifico a Fukoka, dall’11 al 14 aprile. Le possibilità di qualificazione per l’Italia sono concrete; ...

Mondiali Basket 2019 – LeBron James ha l’estate libera : “potrei tornare a giocare per il Team USA” : Vista l’imposibilità dei Lakers di arrivare ai Playoff, LeBron James non ha impegni per l’estate e potrebbe prendere in considerazione l’idea di giocare i Mondiali di Basket 2019 con il Team USA LeBron James, dopo tempo immemorabile, avrà l’estate… libera! Vista l’impossibilità dei Los Angeles Lakers di giocare i Playoff, il numero 23 giallo-viola potrà andare in vacanza per metabolizzare meglio la ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : i favoriti gara per gara. Analisi dei risultati stagionali. : Stanno per cominciare i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Super Arena della Prefettura di Saitama, in Giappone. Nell’anno post Olimpico, in attesa dell’ingresso in categoria maggiore di quotatissimi atleti (soprattutto nell’individuale femminile), la rassegna sarà molto importante per iniziare a tracciare un cammino più definito verso il 2022, anno dei XXIV Giochi olimpici ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : una rassegna iridata che entrerà nella storia dei nostri colori : Si sono chiusi in maniera trionfale i Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia l’Italia ha centrato il terzo posto nel medagliere finale raccogliendo cinque podi, dei quali due d’oro nelle mass start, ai quali vano aggiunti quelli di Lisa Vittozzi e delle staffette miste. Un risultato fantastico che suggella una stagione nella quale il meglio deve ancora venire. Riavvolgendo il nastro di questa kermesse svedese, il viatico era ...

Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2019 : programma - orari e tv. Come vederli in tv e streaming. Occhio al fuso orario : Manca davvero pochissimo. Tra poco meno di 48 ore inizieranno ufficialmente i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico, quest’anno nuovamente in scena presso la Super Arena di Saitama, già teatro dell’edizione del 2014 cara ai nostri colori per via del trionfo nella danza di Anna Cappellini e Luca Lanotte. Lo spettacolo, Come ogni anno, sarà assicurato dalla presenza dei migliori pattinatori del mondo, tra tutti gli idoli padroni ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : Cina e Corea del Sud al comando dopo la seconda giornata : seconda giornata di gare a Silkeborg (Danimarca) per i Mondiali femminili di Curling. Al termine della quinta sessione del round robin al comando della classifica troviamo due squadre asiatiche: Cina e Corea del Sud. Le cinesi hanno travolto 10-2 la Finlandia e poi hanno superato 10-7 la Scozia, mentre le Coreane hanno battuto di misura 7-6 la Russia e poi si sono imposte per 9-5 contro gli Stati Uniti. Due vittorie anche per le campionesse ...