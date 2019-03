Matteo | l’uomo che ricorda tutto | “Mi aiutano Diabolik e Garfield” 

lastampa

(Di martedì 19 marzo 2019) Inutile girarci intorno, la domanda cruciale è: qual è il segreto perrsi? «Bisogna essere un po’ bambini. Avere tanta fantasia. Si tratta di inventarsi immagini in sequenza e creare storie paradossali fino a riuscire a vederle nitidamente. Quando le vedi, devi assegnare ad ognuna un posto preciso». ...

gattorosarosa : RT @AngekoC: Per #salvinimmerda a casa tua puoi fare l’omosessuale ma non devi permetterti a chiedere in adozione un figlio,perché ‘il buon… - rosadeiventi143 : MATTEO le tue ricercheper l'educazione e l'equilibrio di un bambino è indispensabile avere una coppia uomo donna s… -