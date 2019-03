Il director di Devil May Cry 5 stava per lasciare Capcom dopo il reboot DmC

eurogamer

(Di martedì 19 marzo 2019) Hideaki Itsuno, il famosodiMay Cry 5, in precedenza aveva intenzione diildel 2013, a meno che non fosse riuscito a realizzare il suo vero sequel diMay Cry 4. Lo ha rivelato un doppiatore di DMC5 in una recente intervista."Itsuno era pronto a", ha affermato il doppiatore, Reuben Langdon. "Non era felice. E penso che abbia rassegnato le dimissioni ma poi gli è stato detto: "Aspetta, aspetta, sei un uomo prezioso e non vogliamo che te ne vada. Cosa può farti rimanere?"Come riporta Cogconnected, Itsuno voleva fare un giocoMay Cry nel suo stile e non "le cose cheaveva fatto prima", ha affermato Langdon.Leggi altro...

Eurogamer_it : #DevilMayCry5: Hideaki Itsuno stava per lasciare Capcom. - Tails148 : RT @NintendoHall: Devil May Cry 5: il director apre al porting su Nintendo Switch, solamente se Dragon’s Dogma: Dark Arisen venderà bene ht… - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Devil May Cry 5: il director apre al porting su Nintendo Switch, solamente se Dragon’s Dogma: Dark Arisen venderà bene ht… -