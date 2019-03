Global Warming Negare la Realtà

retemeteoamatori

(Di martedì 19 marzo 2019) Dopo il Friday For Future, di cui siamo sostenitori, i media e i social hanno discusso molto sulla tematica dei cambiamenti climatici, ma pochi hanno ben focalizzato il problema messo in risalto da questo scioperoe.Si è pensato più che altro di screditare quei ragazzi che sono scesi in piazza a manifestare per chiedere un futuro migliore, visto che non vengono prese azioni concrete in merito.Si è pensato di divulgare articoli di negazionisti, privi del rigore scientifico, e che negano gli effetti dei cambiamenti climatici, nonostante la comunità scientifica si sia già espressa con vari studi in merito.Si è pensato persino di associare il, a Satana…!Condividiamo il pensiero espresso da Andrea Corigliano sul proprio profilo FacebookIl 97% della Comunità Scientifica Internazionale, formata da illustri climatologi, ritiene che il ...

