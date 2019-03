Figc | Gravina prepara la rivoluzione | “aboliremo il diritto di recompra ed escluderemo i

Figc - Gravina : 'Vogliamo proporre l'abolizione del diritto di recompra' : Potrebbero esserci grosse novità in arrivo per il calcio italiano, a partire dal famoso diritto di recompra che spesso è stato al centro di diverse polemiche. Lo ha annunciato il numero uno della Figc ...

Figc. Gravina perso Appeal perchè intaccata dignità pallone : Figc: "Oggi il calcio perde valore, il brand perde il suo Appeal perchè purtroppo abbiamo intaccato la sua dignità, la sua credibilità".

Anche gli arbitri pensano a reddito di cittadinanza. Gravina (Figc) : “Sa di assistenzialismo” : Anche gli arbitri pensano al reddito di cittadinanza. L'idea è stata anticipata dal presidente dell'Aia Marcello Nicchi, nel corso di una trasmissione radiofonica: "Stiamo pensando a un reddito di cittadinanza arbitrale". L'idea è stata anticipata dal presidente dell'Aia Marcello Nicchi, nel corso di una trasmissione radiofonica. "Abbiamo dei professionisti che per arbitrare in A ed in B lasciano il lavoro. Quando finisce l'attività si ...

Figc - Gravina : “Proporremo esclusione dai tornei dopo due rinunce” : Il presidente Gabriele Gravina, ai microfoni di Sky Sport, ha confermato come la direzione in cui si sta muovendo la Figc sia quella di escludere una squadra dal campionato, dalla prossima stagione, dopo due rinunce anzichè quattro: “Porteremo all’attenzione del Consiglio federale una norma che prevede la riduzione a due rinunce e dalla prossima stagione, in caso di rinuncia al campionato, tutti i risultati saranno ...

Figc - Gravina : 'Progetto seconde squadre è partito male' : Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha aperto il convegno sulle seconde squadre dell'Allianz Stadium e nel suo discorso introduttivo ha dichiarato che 'Il progetto seconde squadre è partito ...

Figc : Gravina incontra ministro Bussetti : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Figc e ministero dell'istruzione per far arrivare il calcio a scuola. Il presidente federale Gabriele Gravina e il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti si sono incontrati ...

Figc - Gravina annuncia un nuovo codice di giustizia : “Il 14 di questo mese, quindi la settimana prossima, presenteremo il progetto di riforma del codice, quindi ci sara’ un nuovo codice di giustizia sportiva, un codice moderno, snello, sia nei tempi sia nelle modalita’ di applicazione”. Sono le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Universita’ Lum di Casamassima ...

Stretta della Figc sulle plusvalenze : il piano Gravina : La Figc accende un faro sul doping contabile delle plusvalenze nei bilanci delle società di calcio. Un ” tesoretto” che, come documentato da Repubblica, solo nella stagione 2017-2018 ha generato 724 milioni di entrate straordinarie alla Serie A grazie alla compravendita di calciatori. Il primo intervento, spiegano a Repubblica fonti attendibili, sarebbe quello di “attenzionare” gli scambi […] L'articolo Stretta ...

Serie C : Gravina cancella il Pro Piacenza dalla Figc. Revocata l'affiliazione : Il Pro Piacenza non fa più parte della Figc. In serata, il presidente Gravina ha infatti revocato l'affiliazione del club emiliano dopo la gara farsa di domenica pomeriggio tra Cuneo e Pro Piacenza . ...

Figc tra passato e futuro - Gravina : 'Vialli? Nome giusto per il Club Italia' : Il presidente della Figc Gravina ha parlato di Vialli, definendolo 'un'idea progettuale per il rilancio del Club Italia' e poi ci sarà anche il coinvolgimento dei 4 palloni d'oro italiani. La voglia, ...

Figc - idea Gravina : "Vialli capo delegazione della nazionale" : Poco tempo fa Gianluca Vialli aveva commosso, e preoccupato, il mondo del calcio rivelando di aver combattuto contro un tumore, e che la sfida non era ancora finita. Il campione di Cremona nell'...

Polemiche per i “vecchi scudetti”? Il presidente della Figc - Grabriele Gravina - ha la soluzione : Il presidente della Figc, Grabriele Gravina, ha parlato delle Polemiche per l’assegnazione di alcuni scudetti che stanno facendo discutere Il presidente della Figc, Grabriele Gravina, ha illustrato al consiglio federale una proposta relativa all’istituzione di una commissione che analizzi, con un approccio storico e scientifico, le diverse richieste arrivate riguardo l’assegnazione di scudetti relativi a stagioni sportive ...

Figc - Gravina : 'Euro 2020 è una grande occasione per il paese' : Sarà 'una grande occasione per tutto il paese, lascerà un'eredità importante': a 500 giorni dal 12 giugno 2020, data che sancirà l'avvio dallo stadio Olimpico di Roma dei prossimi campionati europei ...