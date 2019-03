Esami diagnostici a Bergamo per l’ex cosmonauta russo Leonov

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Ilquasi 85enne Aleksej Archipovičè ricoverato da qualche giorno presso la clinica Humanitas Gavazzeni diper eseguire un ciclo di. Fu il primo uomo a “passeggiare” fuori dalla navicella spaziale nell’orbita terrestre il 18 Marzo del 1965:ha descritto la sua esperienza più volte, ricordando il silenzio assoluto, la forma della Terra vista dallo spazio e il suo colore azzurro.L'articoloper l’exMeteo Web.

riccgori : @nzingaretti Ma se non siete stati in grado di garantire esami diagnostici salva vita in tempi medicalmente accetta… - futmolise : FuturoMolise | Sanità, in Molise ancora tempi biblici per sottoporsi ad alcuni esami diagnostici - AntonioSbraga : Dalle liste d’attesa a quella dei debitori. Mentre la Regione non rispetta i tempi massimi previsti dalla legge (60… -