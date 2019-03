Duello sul fisco

L’ultimo Duello Salvini-Berlusconi è sul Piemonte : Il Cavaliere sospetta che per la corsa alla guida della Regione il leader della Lega voglia sostituire l’eurodeputato forzista Alberto Cirio con l’imprendiotore del Barolo Paolo Damilano. Tra i nomi spunta anche quello di Guido Crosetto, l’ex parlamentare di Fdi che proprio nei giorni scorsi ha ricevuto dalla Camera il via libera alle sue dimissioni da deputato ...

Biathlon - Lisa Vittozzi mette le mani sulla Coppa del Mondo! Strappo quasi decisivo su Olsbu e Kuzmina - è Duello azzurro con Wierer! : Lisa Vittozzi oggi festeggia triplo: si è messa al collo un fantastico argento nell’individuale dei Mondiali (sua prima medaglia iridata escludendo le staffette), ha alzato al cielo la Coppa del Mondo di specialità e soprattutto ha allungato le mani sulla Sfera di Cristallo generale. La sappadina è stata strepitosa a Oestersund e ha confezionato una gara sublime dopo avere faticato tra sprint e inseguimento negli ultimi giorni: ha coperto ...

Una Vita - trama del 12 marzo : Victor e Arturo si sfidano a Duello - Ursula avvelena Diego : Una nuova puntata di Una Vita attende gli appassionati della soap iberica anche domani martedì 12 marzo come sempre a partire dalle 14,10 su Canale 5 ed in cui vedremo quale sorte toccherà a Victor, pronto a sfidarsi a duello con il colonnello Arturo Valverde. Ad Acacias come di consueto, non mancheranno gli intrighi e i sotterfugi, come quello che sta architettando Ursula la quale, con la complicità di Olga, tenterà di avvelenare il figliastro ...

MotoGp - Fp2 Qatar – Vinales va veloce - Marquez lo beffa : Duello a tutto gas sul circuito di Losail [TEMPI] : Marc Marquez beffa Vinales e si va a prendere la prima posizione nelle Fp2: i tempi della seconda sessione di prove libere sul circuito di Losail Dopo i test invernali, classico antipasto che precede l’inizio di stagione, i piloti di MotoGp tornano ufficialmente in pista per le prime sessioni di prove libere in vista della gara d’esordio nel Motomondiale. Sfrecciano le moto sul circuito di Losail, con le Fp1 che hanno visto ...

Duello tra Matteo Renzi e Marine Le Pen sulla tv pubblica francese : Un Duello televisivo, Matteo Renzi contro Marine Le Pen, il 14 marzo su France 2, la tv pubblica francese, durante la trasmissione L'Emission Politique, il più importante talk show politico della rete. Un altro evento tv fra Francia e Italia a pochi giorni dall'intervista di Emmanuel Macron a Fabio Fazio nella prima serata di domenica. Il confronto tra il senatore del Pd e l'alleata di Matteo Salvini si concentrerà soprattutto ...

NBA - risultati della notte : Phoenix sorprende Milwaukee - che Duello Wade-Carter : Phoenix Suns-Milwaukee Bucks 114-105 L'ultima partita di una lunga trasferta può sempre regalare sorprese. Lo hanno scoperto a loro spese i Milwaukee Bucks, che pur forti del miglior record della NBA ...

Sanremo Young - fischi e urla in diretta. Polemica sul duetto-Duello tra Eden e Maria Grazia Aschei : Momenti di tensione per Antonella Clerici durante la prima puntata di Sanremo Young 2019. Il pubblico presente all’Ariston ha fischiato e protestato dopo la gara tra i giovani interpreti pop-lirici Eden e Maria Grazia Aschei. I protagonisti dell’ottavo duello della serata si sono esibiti sulle note de Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli. I due hanno stupito il pubblico e soprattutto la giuria, che ha provato a far vincere entrambi. Il ...

Sci di fondo - Sprint Lahti 2019 : Federico Pellegrino torna sul podio! E’ secondo dietro Klaebo dopo un grande Duello : Federico Pellegrino ha conquistato il secondo posto nella gara Sprint in tecnica libera di Lahti valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo. L’alfiere azzurro di Nus ha ceduto, nella finale, soltanto a un regale Johannes Klaebo, che si conferma nello status di fenomeno della specialità. Il norvegese ha ottenuto così la settima vittoria parziale in questa stagione (contando le quattro all’interno del Tour de Ski senza la classifica ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata : Duello a distanza al vertice - diretta gol live score 23giornata : Risultati Serie B: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite, previste oggi 9 febbraio 2019 e valide nella 23giornata.

Bankitalia - lite M5S-Tria sul vicedirettore Signorini - il Duello sullo spoil system ` : ... promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri'. Un 'sentito' che serve a proteggere l'autonomia di ...

Grillo-Zingaretti - Duello sulla sanità : Il presidente del Lazio, candidato favorito alla guida del Pd, commenta l'atto come una 'persecuzione politica' e paventa il rischio dello 'stop alle assunzioni del personale medico e infermieristico'...

24 Ore Daytona : risultati e classifica dopo 12 ore. Duello serrato tra Acura e Cadillac - quattro in lizza per il successo : Si sono completate le prime dodici ore di gara alla 24 Ore di Daytona, grande classica del calendario endurance che si sta disputando sullo storico tracciato del Daytona International Speedway in Florida. Lo spettacolo non è mancato in questa prima metà della competizione che si concluderà stasera alle ore 20.35. La corsa ha regalato già tantissimi colpi di scena sotto i riflettori che illuminano il tracciato nella notte statunitense. La sfida ...