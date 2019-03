Calciomercato Inter | lo scambio Icardi-Dybala non è fantascienza E intano spunta l’idea

Calciomercato - l’affascinante scambio Icardi-Dybala continua ad “aleggiare” su Inter e Juventus : Paulo Dybala e Mauro Icardi potrebbero scambiarsi le divise al termine della stagione, plusvalenze in vista per i due club? In casa Inter la situazione legata a Mauro Icardi sembra essere ancora lontana da una risoluzione. Il calciatore è ancora fermo ai box e sarà a casa sul divano anche questa sera mentre i compagni tenteranno di portare a casa il derby della Madonnina. Nel frattempo però in ambito Calciomercato, continua ad aleggiare la ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Dybala-Icardi con conguaglio a favore dell'Inter : Se in questo momento le priorità della Juventus sono la vittoria del campionato (ormai in dirittura d'arrivo dati i 18 punti di distacco dal Napoli a 11 giornate dalla fine) e i quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, per la dirigenza bianconera invece è sempre tempo di lavorare sul mercato, con l'intento di rendere la rosa sempre più di qualità, considerata la crescita tecnica dei top club europei che ogni anno fanno grossi ...

Calciomercato Inter - caso Icardi : nuovo messaggio Wanda Nara : So che il mondo del calcio è un po' difficile per una donna. ma continuerò a dire che le cose che penso io, che ovviamente uno può condividere oppure no'. C'è spazio anche per le figlie e Icardi: '...

Calciomercato Serie A : Pavoletti nel mirino di Milan ed Inter : Calciomercato Serie A: Pavoletti nel mirino di Milan ed Inter Tra Champions League, Europa League e fasi calienti dei campionati, il Calciomercato non si arrende e riesce a ritagliarsi il suo (seppur piccolo) spazio. In Italia è la settimana del derby dei derby, quello di Milano, già decisivo per le sorti future di Milan ed Inter. E proprio rossoneri e nerazzurri, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, si starebbero contendendo un ...

Calciomercato Juventus - su Dybala gli occhi dell’Inter e di due top club europei (RUMORS) : Le ultime notizie per il Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala. L’argentino è corteggiato in Italia dall’Inter, che potrebbe mettere sul piatto Icardi, e all’estero da Manchester United e Bayern Monaco, pronte ad offrire cifre altissimi, sopra i 100 milioni, per assicurarsi il talento argentino. Calciomercato Juventus: gli occhi di United e Bayern su Dybala Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, offerte a Torino non ne sono ...

Calciomercato Juventus - l'Inter potrebbe proporre lo scambio Dybala-Icardi : Il futuro di Mauro Icardi sembra essere sempre più lontano dall'Inter. Il centravanti argentino, infatti, dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano, continua a lamentarsi di di un problema al ginocchio e a non volere scendere in campo. Icardi non ha ancora risolto i suoi problemi con i compagni di squadra e ha chiesto un incontro con il presidente nerazzurro Zhang, che dovrebbe svolgersi dopo il derby contro il Milan. La frattura appare ...

Calciomercato Inter - caso Icardi : il piano 'diabolico' di Wanda Nara! : La prossima scadenza, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe legata al ritorno a Milano del presidente Steven Zhang : dopo il gran rifiuto di lunedì, infatti, Icardi vorrebbe parlare con il ...

Calciomercato Roma - Under interessa all’Arsenal : Monchi ha fatto il prezzo : Calciomercato Roma, Under seguito in Premier – L’anno scorso fu una delle rivelazioni della stagione della Roma, in questa stagione nonostante un avvio promettente degli infortuni ne hanno condizionato gli ultimi mesi, tanto da tenerlo fuori per un periodo di tempo considerevole. Cengiz Under in casa Roma è dato in recupero ma le sue condizioni […] L'articolo Calciomercato Roma, Under interessa all’Arsenal: Monchi ha fatto il prezzo ...

Calciomercato Juventus : prende quota lo scambio Dybala-Icardi con l'Inter (RUMORS) : La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi riapre un clamoroso possibile scenario di Calciomercato per Juventus e Inter. Il quotidiano sportivo parla infatti di un possibile scambio tra Icardi e Dybala, entrambi da tempo molto chiacchierati. Il futuro degli argentini potrebbe essere lontano dagli attuali club e i rumors parlano di un possibile accordo per fargli scambiare la maglia a fine stagione. Dybala per Icardi? Juventus e Inter e ci ...

Calciomercato : la Juventus tra Andrè Silva e Icardi - possibili scambi con Milan ed Inter : Di Calciomercato non si finisce mai di parlare, soprattutto quando questo riguarda le tre squadre italiane da sempre più discusse: Inter, Milan e Juventus. Di particolare Interesse sono alcuni possibili "scambi" estivi di cui si vocifera in queste ore. Juventus e Milan A finire al centro delle ultime news di mercato è ancora una volta l'esterno brasiliano della Juventus: Douglas Costa. Se ne era già parlato, la notizia non fa troppo scalpore. Il ...

ESCLUSIVA – Calciomercato - la Juventus supera l’Inter nella corsa a Rakitic : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma le società del massimo campionato italiano pensa anche alla prossima stagione ed in particolar modo al Calciomercato. La Juventus ha bisogno di un rinnovamento e partirà dalla panchina con l’addio dell’allenatore Massimiliano Allegri, in pole per il sostituto c’è sicuramente Zidane ma non va sottovalutata la pista che porta a Deschamps. Idee chiare anche sul ...

Calciomercato : Cagliari-Inter - Barella ancora nel mirino dei nerazzurri : Cagliari-Inter sarà l'anticipo della 26ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domani alle 20:30 alla Sardegna Arena. I nerazzurri non saranno solo a caccia dei tre punti dopo il pareggio contro la Fiorentina, ma avranno modo di valutare da vicino Barella, al centro del mercato interista già da tempo. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, si è espresso a riguardo dichiarando che l'operazione richiederebbe una cifra che si aggira ...

Calciomercato - crolla la valutazione di Milinkovic-Savic : Inter e Milan alla finestra : Lazio, Milinkovic-Savic sta vivendo un’annata non certo positiva, le Milanesi si stanno già muovendo per sondare il terreno Mister 100 milioni non è più tale. Il prezzo di Milinkovic-Savic si è notevolmente abbassato a causa della sua stagione sottotono, checché ne dica il presidente della Lazio Lotito. La valutazione del centrocampista serbo adesso si aggira attorno ai 60 milioni di euro, anche a causa delle restrizioni del fair ...