Calcio a 5 | Coppa Italia 2019 | tabellone | programma | orari e tv

Calcio femminile - andata semifinali Coppa Italia 2019 : Milan-Juventus 1-2 - pari tra Roma e Fiorentina : La Coppa Italia di Calcio femminile è entrata nel vivo con l’andata delle semifinali che si sono disputate quest’oggi e che hanno avuto per protagoniste le prime quattro classificate del campionato. A dare il via alle danze ci hanno pensato la Roma di Elisabetta Bavagnoli e la Fiorentina di Antonio Cincotta che si affrontate al “Tre Fontane” in un match estremamente lottato, terminato sul punteggio di 1-1. Nella prima ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : la finale della prima edizione sotto l’egida FIGC si giocherà al Tardini di Parma : Si giocherà domenica 28 aprile alle ore 12.30 allo stadio Ennio Tardini di Parma la finalissima della Coppa Italia di Calcio femminile, la prima sotto l’egida FIGC. Al momento sono ancora in corsa per la vittoria finale le prime quattro squadre della classifica della Serie A femminile. L’andata delle semifinali si giocherà mercoledì 13 marzo, quando verranno disputate Roma-Fiorentina e Milan-Juventus, mentre gli incontri di ritorno, ...

Calcio – Coppa Italia 2019 - le pagelle di Fiorentina-Atalanta : Josip Ilicic e Federico Chiesa i migliori - male le difese : Si è da poco chiusa la sfida tra Fiorentina e Atalanta, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2019, con un 3-3 che ha lasciato tanti gol ed emozioni, in una partita ricca di stravolgimenti, e che verrà decisa solamente nella gara di ritorno, allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Come sempre, alcuni giocatori sono riusciti a disputare una prova egregia, di grande sostanza e classe, mentre le difese hanno sofferto troppo, ...

Fiorentina-Atalanta - il bello del Calcio : la ‘favola’ di Gasperini e le capacità di Pioli - le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia : Dopo la gara di ieri tra Lazio e Milan è il momento di tornare subito in campo per l’altra semifinale di Coppa Italia, questa volta ad affrontarsi saranno Fiorentina e Atalanta. Sarà comunque una serata storica per le squadre, una delle due infatti dopo la gara di ritorno staccherà il pass per la finale con l’obiettivo incredibile di provare ad alzare il trofeo. Stagione incredibile per la squadra di Gasperini, fino a due ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Lazio-Milan 0-0. All’Olimpico attacchi spuntati - si decide tutto nella semifinale di ritorno : Nessun gol nei primi 90 minuti della semifinale della Coppa Italia di Calcio tra Lazio e Milan: all’Olimpico di Roma finisce 0-0 ed ogni verdetto circa il nome della prima finalista della manifestazione viene rinviato alla sfida di ritorno in programma a Milano a fine maggio. Partita povera di emozioni, solo un palo di Immobile in un’azione poi fermata per fuorigioco. Nel primo tempo sembra essere la Lazio la squadra più accorta, con ...

Tabellone Coppa Italia Calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi : basket - stasera la semifinale di coppa Italia Calcio : serie B - oggi pomeriggio Padova-Foggia : Nella foto l'ingresso del Nelson Mandela Forum di Firenze. È il palazzo dello sport in cui da giovedì si giocano le partite della final eight di coppa Italia nel basket maschile. Eliminate le due favorite, Milano e Venezia, fuori pure Varese e Avellino. Gli irpini sono stati ...

Sidigas Avellino-Happy Casa Brindisi - coppa Italia di basket maschile : final eight Calcio - il Casarano vince la coppa di Eccellenza. Serie C ... : Di seguito un comunicato diffuso dalla Lega Calcio di Serie C: "Sono addolorato dell'esclusione dal campionato Serie C del club calcistico di una tra le più belle città del mondo come Matera. È una ...

