Amici 18 | ecco chi sono i tre cantanti in gara che avranno successo e i tre che invece

(Di martedì 19 marzo 2019) La diciottesima edizione didi Maria De Filippi mai come quest’anno, sul versante del canto, si è caratterizzata per la diversità di stili musicali proposti. C’è il pop (poco, a dire la verità), il cantautorato, la trap e un tocco british. In queste ore si sta delineando la squadra che sarà protagonista della fase finale, in onda dal 30 marzo su Canale 5 in prima serata e che avrà tra i coach Ricky Martin, primo nome a esser stato svelato. Iche hanno ottenuto il pass per il Serale ad oggi: Mameli, Alberto Urso, Giordana Angi, Tish, Ludovica Caniglia e Jefeo.ancora in sospesoFederica Marinari e Alvis. Quasi sicuramente passerà quest’ultimo. L’ex bimbo prodigio di “Io Canto” e vincitore di Sanremo Giovani 2012 Alessandro Casillo,, si è ritirato dalla scuola prima del responso finale.Discograficamente tre di lorogià ...

