VirtuaVerse è una nuova avventura punta e clicca in salsa cyberpunk

(Di lunedì 18 marzo 2019)è un'interessantein pixel art, ambientata nel più classico dei mondi. Al momento sappiamo che il titolo sarà disponibile su PC tramite Steam, tuttavia la data di pubblicazione è ancora ignota.Come riporta Rock Paper Shotgun, ecco la descrizione del gioco, riportata sulla pagina Steam dedicata:"In un futuro non troppo lontano un'intelligenza artificiale è riuscita a prevalere su tutte le altre. La società si è spostata su una realtà integrata permanentemente connessa ad una singola rete neurale che ottimizza continuamente l'esperienza di ognuno tramite i dati personali. Nathan rifiuta l'utilizzo di questo sistema e conduce una vita ai limiti della società come contrabbandiere di hardware e software modificati. Equipaggiato col suo headset modificato, è ancora uno dei pochi che può scegliere di spegnerlo e vedere la realtà per quello che ...

