Toninelli e l' auto elettrica ' Con mia moglie abbiamo comprato una Jeep Compass a diesel'

L’esilarante gaffe di Toninelli a Tg2 Motori : “Avanti con l’elettrico” - ma ha appena comprato un’auto da ecotassa! : Ancora una volta Danilo Toninelli si rende protagonista di un’esilarante gaffe in seguito alla quale la domanda sorge spontanea: ma lo fa apposta o è semplicemente…ingenuo? Durante un’intervista al Tg2 Motori, la giornalista Maria Letiner è in auto con Toninelli, il quale, lo ricordiamo, è il nostro ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’argomento sono, appunto, le auto e le politiche sui trasporti. A questo ...

La Lega vuole autonomie e cantieri. E nel M5s si apre una 'riflessione' su Toninelli : All'indomani della lettera di Giuseppe Conte alla società Telt che ha, almeno in via temporanea, sbloccato l'impasse governativa sull'Alta velocità Torino-Lione, Luigi Di Maio tira un sospiro di ...

Lega vuole Autonomia e cantieri aperti - crepe M5s su Toninelli : All'indomani della lettera di Giuseppe Conte alla societa' Telt che ha, almeno in via temporanea, sbloccato l'impasse governativa sull'Alta velocita' Torino-Lione, Luigi Di Maio tira un sospiro di sollievo e assicura che il governo durera' "altri quattro anni". "Andremo avanti a lungo", gli fa eco l'altro vice premier, Matteo Salvini. Ma il leghista, che avrebbe preteso il via libera 'pieno' ai bandi Tav e non solo agli avvisi, come avverra' ...

Autostrade : Toninelli - 'presto tavolo su fenomeno franoso A5' : Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Il fenomeno franoso è costantemente monitorato sia dal Comune di Quincinetto che dal Centro di Competenza della Protezione Civile su mandato della concessionaria autostradale Sav. Al fine di esaminare gli elementi acquisiti con il monitoraggio e l’individuazione di eventu

Autostrade : Toninelli - 'presto tavolo su fenomeno franoso A5' (2) : (AdnKronos) - "Il Ministero dell’Ambiente informa che sul sistema Rendis la Regione Piemonte ha già caricato l’intervento di difesa idrogeologica del versante in sponda destra fiume Dora Baltea in località Chiappetti, per un importo richiesto pari a 4 milioni di euro. Per procedere all’erogazione de

Ultim'ora Gino Lisa : il ministro Toninelli firma l'autorizzazione : 'L'ampliamento dell'aeroporto di Foggia 'Gino Lisa' sarà presto realtà. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dà infatti il nullaosta per assicurare ai pugliesi un altro importantissimo ...

Autotrasporto - Toninelli a Bulc : no a nuove restrizioni Austria : Roma, 22 feb., askanews, - Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli ha inviato al commissario europeo ai trasporti Violeta Bulc una comunicazione 'in cui ribadisce la contrarietà dell'Italia ...

Tav : Salemi (Pd) - 'anche sull'Autobrennero Toninelli tira freno a mano al Nord' (2) : (AdnKronos) - "A novembre 2018 - ricorda Salemi - Toninelli su facebook parlava di 'schema equilibrato ed efficace di convenzione per la gestione dell'autostrada A22 ... e di lavoro insieme ai territori e alle autorità che li governano per creare un nuovo modo di far funzionare la cosa pubblica, in