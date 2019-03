Sfida di Salvini sulla flat tax | «Va fatta» Di Maio | «No promesse alla Berlusconi»

Flat tax - Salvini alza la Sfida : ‘Va estesa a famiglie’. Di Maio : no promesse alla Berlusconi : Nuovo fronte nel governo. Di Maio: ci accorderemo, ma no a promesse alla Berlusconi. Siri (Lega): nell’ultima versione vale 13 miliardi (ma per il Tesoro ne costerebbe 59)

Matteo Salvini - Sfida ai magistrati sulla Diciotti : "Io a testa alta - le accuse loro fantasie : Tra pochi giorni, in aula al Senato, il voto sul processo a Matteo Salvini sul caso Diciotti: i parlamentari sono chiamati a decidere se spedirlo alla sbarra oppure no, così come richiesto dal tribunale dei ministri di Catania, che per la vicenda della Ong ipotizza il reato di sequestro di persona.

Giorgia Meloni - Sfida totale a Lega e Matteo Salvini : cosa spunta nel nuovo simbolo di Fratelli d'Italia : L'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, che si è riunita ieri - venerdì 15 marzo - a Firenze, ha approvato il simbolo con il quale il partito di Giorgia Meloni si presenterà alle Europee del 26 maggio. La novità è rappresentata dalla presenza, ai due lati del logo tradizionale, delle diciture «s

Di Maio in Basilicata per la Sfida con Salvini alle regionali 'Autonomia Il M5s è garante della coesione nazionale' : Qui si costruisce il futuro di una regione abbandonata per decenni dallo Stato e dalla politica'. Luigi Di Maio è appena tornato alla periferia di Matera, e a 48 ore dalla calata del collega ...

Sondaggio Pagnoncelli - Luigi Di Maio umiliato : a Sfidare Matteo Salvini sarà Nicola Zingaretti : È sempre tempo di sondaggi, soprattutto a DiMartedì di Giovanni Floris, il programma in onda su La7. A presentarli è Nando Pagnoncelli, diverse schede non solo relative alle intenzioni di voto nel caso in cui si venisse chiamati alle urne. E una delle schede più interessanti proposte nella puntata d

[Il caso] Adesso Salvini Sfida Conte : "Subito il decreto per sbloccare i cantieri nelle città". Cioè basta vincoli e divieti : Ci sarà più libertà nei sub appalti, proprio lì dove la cronaca ci racconta che si annidano corruzione, mazzette, riciclaggio. Sarà possibile, ad esempio, prestare dopo l'aggiudicazione la lista dei ...

Di Battista sparito da un mese E Di Maio resta solo nella Sfida Tav contro Salvini : Il frontman doveva essere la chiave per contrastare la Lega, ma la strategia è fallita con le sconfitte in Abruzzo e Sardegna. Ora il governo traballa ed il leader M5S è solo

"Vediamo chi ha la testa più dura". Ora Salvini Sfida Di Maio : È disposto a provocare la crisi di governo sulla Tav? "Se qualcuno mi dice che non servono i treni, anch'io vado fino in fondo". Pur premettendo che "farà di tutto perché il governo non cada", Matteo Salvini lancia una sfida aperta a Luigi Di Maio dallo studio di "Diritto e Rovescio", la nuova trasmissione su Rete 4 di Paolo Del Debbio. "Siamo in due a dire di 'no', vediamo chi ha la testa più dura. Sono abituato ad andare ...

Matteo Salvini Sfida Giulia Grillo : "Bambini non vaccinati a scuola - serve un decreto" : Con una lettera inviata al ministro della Salute Giulia Grillo, il vicepremier Matteo Salvini ha invocato un decreto grazie al quale assicurare la presenza a scuola anche dei bambini non vaccinati. Per "garantire la permanenza dei bambini nel ciclo della scuola dell'infanzia, evitandone l'allontanam

"Salvini - sfigato. Pubblica questa" : la Sfida dell'assessore al leader della Lega : Il ministro aveva condiviso sui social la foto di una ragazza di 22 anni, esponendola al commento dei suoi fan...

Tav - Zingaretti Sfida Salvini e Di Maio : governo in conclave per decidere : Tempo scaduto per la linea Torino Lione: il neo segretario Pd si incunea nella crepa tra Lega e M5s. Per martedì mattina è...

Roberto Maroni - il siluro contro Matteo Salvini : il partito del Nord per Sfidare la Lega : Un nuovo partito del Nord è all'orizzonte. Potrebbe affiancare la Lega sovranista di Matteo Salvini, perché "il punto è che l'Italia degli 8mila comuni e delle diversità ne ha bisogno. Si può essere sovranisti e insieme autonomisti e ad oggi quest'area non ha un reale interlocutore". Roberto Maroni,