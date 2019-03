Ilfrancese ammette che alcune cose "non hanno funzionato" neldi sicurezza disposto sabato aper la manifestazione dei gilet gialli. Il primo ministro Philippe presenterà domani a Macron "proposte di adattamento" di misure già esistenti nel senso di "rafforzamento" e "fermezza di esecuzione".E' emerso dal meeting straordinario dioggi a. "L'analisi degli av- venimenti di ieri -fà sapere Palazzo Matignon- ha messo in luce quello che si era rivelato non sufficiente a contenere i casseur".(Di lunedì 18 marzo 2019)

AndreaMarcucci : Che cosa ne pensa il vicepremier #DiMaio dei disordini e delle violenze di piazza di oggi a Parigi? Che cosa aspett… - simonabonafe : Gli amici di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista mettono a ferro e fuoco la città di Parigi. Il governo italiano… - NotizieIN : Parigi,governo:dispositivo non adeguato -