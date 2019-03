Nodo di Palmanova | cantieri in autostrada per la terza corsia

ilfriuli

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il cantiere per la costruzione dellasulla A4 nel tratto tra Portogruaro eprocede a marce spedite. A partire da martedì 19 marzo sono programmati una serie di interventi che ...

Fef58 : RT @AutoviePress: giornata difficile in #A4 per #incidenti e conseguenti #code. Guidate con la massima attenzione. Traffico conegstionato i… - Playardita : RT @AutoviePress: giornata difficile in #A4 per #incidenti e conseguenti #code. Guidate con la massima attenzione. Traffico conegstionato i… - ProtCivReg_FVG : RT @AutoviePress: giornata difficile in #A4 per #incidenti e conseguenti #code. Guidate con la massima attenzione. Traffico conegstionato i… -