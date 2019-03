MotoGP | Luigi Dall’Igna | “Sorpresi dal ricorso di Losail | ma siamo tranquilli Rischiamo

oasport

(Di lunedì 18 marzo 2019) La Ducati non ha nemmeno fatto in tempo a festeggiare lo splendido successo di Andrea Dovizioso nel Gran Premio del Qatar, prima prova del Mondiale2019, che è stata costretta immediatamente a riporre lo champagne e concentrarsi sulannunciato da quattro scuderie rivali. La nuova GP19 con le sue soluzioni avveniristiche ha suscitato diverse perplessità da Honda a Suzuki, per cui tutto è ancora sub judice.Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ne ha parlato in una lunga ed interessante intervista al sito ufficiale.com. Andiamo a conoscere gli spunti più importanti, incominciando con il post-gara di. “molto perplessi, soprattutto per le modalità con cui tutto questo è successo. Prima del Qatar tutte le varie discussioni sul regolamento tecnico sono sempre state affrontate e risolte nelle sedi opportune. Questa è la prima volta che ...

