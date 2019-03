Mancini | Ora le gare che contano

Italia - Mancini : 'Ora arrivano le partite che pesano. Zaniolo? Può esordire' : 1 nuovo post 25 minuti fa Che idea si è fatto del caso Icardi? Non si conoscono tutte le dinamiche, non sarebbe neanche giusto rispondere. Mi dispiace si sia creata questa situazione con Mauro, spero ...

Nazionale - i convocati di Mancini c è Quagliarella - chiamato anche Kean. Ancora fuori Balotelli : ROMA - Sono 29 i giocatori convocati dal ct azzurro Roberto Mancini per le gare contro Finlandia, sabato 23 marzo a Udine, e Liechtenstein, martedì 26 a Parma,, primi due impegni nelle qualificazioni ...

Sampdoria : ripresa a gruppi - terapie per tre giocatori - presente un collaboratore di Mancini : Ripresi gli allenamenti della Sampdoria in vista della trasferta di sabato pomeriggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Al “Mugnaini” di Bogliasco, i calciatori impegnati domenica contro l’Atalanta hanno svolto un allenamento atletico-rigenerante; per tutti gli altri disponibili forza in palestra e trasformazione tecnico-tattica sul campo. Per gli infortunati Saponara, Sala, Ramirez, Barreto e Caprari sedute di ...