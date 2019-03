Ufficiale - L’Uefa apre un’indagine sull’esultanza di CR7 : È Ufficiale : l’Uefa ha aperto un’indagine sull’esultanza di Cristiano Ronaldo al termine della gara con l’Atletico Madrid. [IN AGGIORNAMENTO] SEGUI LE PARTITE DELLA SERIE A SU DAZN: CLICCA QUI PER ATTIVARE IL SERVIZIO GRATIS PER UN MESE L'articolo Ufficiale , l’Uefa apre un’indagine sull’esultanza di CR7 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del ...

L'Uefa apre un'indagine per l'esultanza di CR7 : L'esultanza stile Simeone dovrebbe portare ad un'indagine da parte dell'Uefa nei confronti di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il gesto a fare il verso a quello del tecnico dell'Atletico Madrid infatti è finito nel mirino da parte dell'Uefa, che dovrebbe seguire la stessa strada intr apre sa per il Cholo. Simeone è stato […]

Insulti agli arbitri - L'Uefa apre un'indagine su Neymar : Indagine UEFA Neymar – La UEFA ha deciso di aprire un'indagine nei confronti di Neymar , stella brasiliana del Paris Saint-Germain, a seguito degli Insulti rivolti sui social dal giocatore contro l'arbitro dopo l'eliminazione della sua squadra dalla Champions League. Come spiega l'AGI, Neymar , non convocato a causa di un infortunio al piede che lo terrà […]

Sergio Ramos - L'Uefa apre un procedimento : ecco cosa rischia il difensore : Sergio Ramos rischia grosso. Il difensore del Real Madrid si è fatto ammonire volontariamente nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Ajax, era diffidato e salterà la gara di ritorno che non dovrebbe creare problemi ai Blancos. Questa condotta non è però prevista dal regolamento, per questo motivo l'Uefa ha aperto un procedimento per violazione dell'articolo 15 del regolamento disciplinare