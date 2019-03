In attesa dell' evento sullo streaming | Apple rinnova l' iPad Mini e l' iPad 10 5

Chi sarà il nuovo Presidente della Provincia? Per ora solo 'rumors' sui nomi in attesa della data delle elezioni : Da tempo si parla della futura presidenza della Provincia, quella che dovrà gestire l'ente dopo Fabio Natta. Nei giorni scorsi una indiscrezione sulla possibile reggenza dell'attuale Sindaco di ...

Il Collegio - su Rai 2 le repliche della seconda stagione in attesa di The Voice : Conclusasi con successo la terza edizione de Il Collegio è tempo di tornare tra i banchi di scuola su Rai2. Da Martedì 19 marzo in prima serata, infatti, la rete ripropone le puntate della seconda stagione ambientata nel 1961, anno significativo sia per la storia del Paese – con la celebrazione del centenario dell’Unità d’Italia – sia per il fervente dibattito sull’istruzione scolastica che porterà l’anno successivo alla ...

Lady Gaga sale sul palco e sorprende tutti : canta “Fly me to the moon” di Frank Sinistra. Il video dell’esibizione inattesa : Un’esibizione inattesa e che ha emozionato il pubblico. Lady Gaga è salita sul palco del Black Rabbit Rose di Hoolywood e, una volta preso il microfono, ha cantato Fly me to the moon di Frank Sinatra. video Instagram L'articolo Lady Gaga sale sul palco e sorprende tutti: canta “Fly me to the moon” di Frank Sinistra. Il video dell’esibizione inattesa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Inps - una soluzione tampone in attesa delle elezioni di maggio : L’idea di “cambiare la governance” di Inps e Inail reintroducendo per decreto i vecchi Cda, cancellati sempre per decreto una decina d’anni fa, ha prodotto al momento solo un risultato provvisorio: la nomina di Pasquale Tridico come commissario e di Adriano Morrone come sub-commissario ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 marzo) : Golden State supera Houston nella sfida più attesa - successi anche per OKC e Miami : Sei partite in programma in questa notte NBA, con la sfida tra Houston e Golden State, vinta dalla formazione ospite, a rubare la scena agli altri cinque incontri. successi importanti per Oklahoma City, che sale al terzo posto avendo la meglio su Brooklyn, e per Miami, dominante nello scontro diretto con Detroit. La sfida più attesa della notte era senza alcun dubbio lo scontro diretto tra Houston Rockets e Golden State Warriors. Gli uomini di ...

Juve Atletico - l'attesa Champions : rivivi le news dell'attesa al big match : ...53 550 Juventus Club rappresentati allo stadio Questa sera ci saranno rappresentanti di 550 Juventus club da tutto il mondo. Nel box Juventus Legends ci sarà Evra, che dopo aver assistito alla ...

In via Cereria il nuovo Polo materno Servizi a misura delle donne in attesa : Inaugurato ieri il 'Polo materno Infantile'. Il consultorio familiare dell'ospedale di Chiavenna cambia sede, si dota di nuovi spazi e potenzia i Servizi alle famiglie. Tutto ora è stato trasferito al ...

L’Atletico Madrid c’è : vittoria in campionato in attesa della Juve : Si è appena conclusa la gara che vede protagonista la prossima avversaria della Juve in Champions League. L’Atletico Madrid, dopo il 2-0 in Spagna dell’andata, è atteso dalla trasferta di Torino nel ritorno degli ottavi. Nel frattempo questo pomeriggio è stato impegnato in casa contro il Leganes. Risultato, un classico 1-0 che consolida il secondo posto e avvicina il Barça in attesa della partita dei blaugrana. Protagonista è ...

Jessica Melena si allena in dolce attesa - la moglie di Immobile attaccata sui social : la replica della Wags [GALLERY] : Jessica Melena senza peli sulla lingua, la moglie di Ciro Immobile posta una foto in cui si allena in gravidanza: nel giorno della Festa della Donna la Wags viene riempita di insulti Proprio nel giorno della Festa della Donna, Jessica Melena denuncia i continui attacchi ricevuti sui social. La moglie di Ciro Immobile, che è in dolce attesa del suo terzogenito, dopo aver postato una foto in cui si allena, è stata riempita di insulti dagli ...

Blu è il nuovo singolo di Rkomi con Elisa in attesa dell’album Dove gli occhi non arrivano (audio e testo) : Il nuovo singolo di Rkomi con Elisa è Blu. L'annuncio della presenza dell'artista di Monfalcone nel prossimo album del rapper è stato dato già da qualche giorno, mentre il singolo è disponibile a qualche settimana dal rilascio dell'album che prende il titolo di Dove gli occhi non arrivano. Elisa è solo una tra le artiste che Rkomi ha voluto chiamare per arricchire la sua prossima prova di studio, della quale si conosceranno tutti i contorni ...

Derby della Lanterna - si giocherà il 13 aprile alle 18. attesa la conferma ufficiale : Genova - Il Derby di Genova che doveva giocarsi, per decisione della Lega di Serie A, lunedì 15 aprile alle 20,30 si giocherà sabato 13 aprile alle 18. Lo si apprende da fonti vicine alla Federcalcio.

Commercio - lieve ripresa. attesa per le stime della Bce. In arrivo un nuovo maxiprestito? : Dopo una serie di dati negativi sulla nostra economia, uno spiraglio arriva dal Commercio al dettaglio. L'Istat sottolinea una leggera ripresa, soprattutto per la grande distribuzione