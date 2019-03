Gravina | “Allungare la carriera degli arbitri con il Var è un bel segnale”

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il presidente della Figc, Gabriele, commenta la proposta di Nicchi di prolungare laattraverso lo strumento del Var per poterli utilizzare anche alla fine della loro attività sul campo: “Avere una separazione delle carriere in cui ci sianospecialisti della Var credo che sia un altro segnale importante, cosi’ come lo è il fatto di avere qui a Coverciano una ‘room control’ centralizzata“. Il massimo dirigente dell’Aia ha anche parlato di reddito di cittadinanza per gli. “E’ un messaggio molto positivo da parte di un’Aia che mi sembra molto positiva e molto dinamica. Mi piace poco l’espressione ‘reddito di cittadinanza’ perché dà l’idea di una sorta di assistenzialismo e io sono particolarmente contrario a qualsiasi forma di assistenzialismo. Credo che sia ...