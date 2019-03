Gran Fondo Davide Cassani giovani 2019 | Davide De Cassan domina tra gli Juniores

oasport

(Di lunedì 18 marzo 2019)Deha vinto la “”. Il veronese ha trionfato in volata sul traguardo di Faenza, dove la corsa è giunta dopo 88,6 km dalla partenza avvenuto a Solarolo (paese natale del C.T.). Il portacolori della Ausonia Pescantina si è imposto nettamente, nello sprint a ranghi ristretti al termine di una volata senza storia, battendo Lorenzo Pollicini (Canturino 1902) e il piemontese Damiano Valerio (GB Junior Team).Sono 117 i corridori in rappresentanza di 8 Regioni giunti da ogni parte d’Italia, per partecipare a quella che ormai è diventata la corsa d’apertura d’eccellenza per la categoria. La gara non ha avuto un avvio velocissimo, infatti per i primi 35 chilometri la situazione si è mantenuta col gruppo compatto. Dopo un circuito iniziale a Solarolo la corsa ha puntato verso la zona dei Monti ...

decathlonitalia : Oggi c’è un motivo in più per non frenare il buon umore: parte la Gran Fondo Strade Bianche. #gfstradebianche - OA_Sport : #Ciclismo giovanile, De Cassan domina la Gran Fondo Davide Cassani organizzata dal ct della Nazionale - FaenzaWebTv : Weekend di incivili: puntine sul tracciato della #granfondo. Duomo trasformato ancora in #orinatoio dai ciclisti… -