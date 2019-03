Frosinone | Pinamonti | ' Che gol alla Fiorentina!'

'LIVE' Serie A Frosinone vs Roma - 2°T - 2-2 - Ciano 5 - Dzeko 30 - Pellegrini 31 - Pinamonti 80 - : Ecco le formazioni e la cronaca testuale della gara. 35 GOOOOOOALLLLLLLL Frosinone. Ripartenza dei ciociari dopo una disattenzione della difesa giallorossa, poco ordinata dopo l'uscita di Manolas. Il ...

Serie A Frosinone - Pinamonti : 'Siamo amici con Zaniolo - darò tutto me stesso per la salvezza' : Ai ragazzi consiglio di portare a termine questo percorso per poi concentrarsi sullo sport una volta conseguito l'importante traguardo della maturità" 2. Che cosa ricordi del periodo del calcio ...

Juve-Frosinone : Allegri senza Pjanic e Alex Sandro - per Baroni dubbio Pinamonti-Ciofani : Juventus-Frosinone è quasi un testacoda. Venerdì alle 21 allo Stadium la prima in classifica affronta la penultima della classe in serie A, Allegri sceglie poco turnover, Baroni riconferma gli eroi di Genova. Le due squadre sono divise da 47 punti in classifica, una è imbattuta in campionato, l’altra ha il maggior numero di sconfitte (13) insieme a Chievo ed Empoli. I padroni di casa hanno la miglior difesa con soli 15 gol subiti, gli ospiti il ...

Serie A Frosinone - Pinamonti assente per influenza : Frosinone - Seduta mattutina per il Frosinone . Alla Città dello Sport la squadra giallazzurra ha ha svolto una Serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Maiello è tornato in gruppo, differenziato per Bardi , Ariaudo , Brighenti , ...

Bologna-Frosinone 0-4 : reti di Ghiglione - Ciano - doppietta - e Pinamonti : Il Frosinone umilia il Bologna e il resto è solo cronaca. In tutto questo ha sbagliato anche Inzaghi stesso agevolando la tempesta perfetta di un Frosinone che dopo aver vinto in Emilia , casa-Spal, ...