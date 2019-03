Fisco | Agenzia Entrate | nel 2018 recuperati 16 miliardi con i controlli

Fisco - in arrivo quasi 2 mln di lettere dall’Agenzia delle Entrate : cosa sono e chi riguardano : L'Agenzia delle Entrate invierà 1,78 milioni di lettere ai contribuenti italiani - famiglie, imprese e professionisti -per chiedere ai cittadini di saldare eventuali incongruenze tra quanto dichiarato e i dati dell'ente. Il contribuente può quindi decidere di pagare il debito con il Fisco con uno sconto su sanzioni e interessi. Si tratta delle cosiddette lettere per la compliance, le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate per chiedere ai ...

Fisco&Scuola. All'Artusi di Riolo Terme un seminario di formazione dell'Agenzia delle Entrate : ... 'Pag e Tax', alle prese con la realtà quotidiana, hanno dimostrato ai ragazzi l'importanza di vivere in un mondo in cui il rispetto della legalità, delle regole civili e soprattutto del pagamento ...

Fisco : rinnovata intesa tra Agenzia delle Entrate e Assolombarda : Milano, 28 feb. (AdnKronos) - Nuovo accordo tra Agenzia delle Entrate e aziende del territorio lombardo all’insegna del dialogo e della collaborazione. Il direttore regionale dell’Agenzia Cinzia Romagnolo e il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi hanno firmato oggi un nuovo protocollo d’intesa, c

Fisco - l'Agenzia dell entrate di entra nella tessera sanitaria : evasione - tutte le spese svelate : Grandi novità sul fronte delle spese sanitarie: quelle trasmesse al sistema della tessera sanitaria, da questo momento in poi, potranno essere consultate online per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle entrate. Come spiega il ministro dell’Economia, sull