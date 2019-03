scuolainforma

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il Coordinamento NazionaleDisciplina dei, in occasione, istituita dall’ONU il 28 Giugno 2012 e celebrata ogni 20 Marzo, intende presentare varie riflessioni apprese negli ultimi giorni riguardo diverse problematiche attuali, che ostacolano la ricerca di quella sensazione tanto agognata da ogni essere umano: la: considerazioni sul ‘Global strike for future’ Il Global strike for future (previsto per il 15 Marzo) è sicuramente una data importante riguardo il tema delle ambiente e le problematiche ad esso inerenti. Questa coraggiosa iniziativa è stata portata avanti dai giovani, i quali hanno trovato nella 16enne Greta Thunberg la loro portavoce.La violenza in Nuova Zelanda Le ultime vicende di cronaca hanno fatto registrare preoccupanti livelli di violenza. Ci ...

scuolainforma : Docenti Diritti Umani: al via la Giornata Internazionale della felicità - Terry64vava : RT @brunasaracco: Grazie ai professori e ricercatori di #Verona per la presa di posizione contro il #WCFVerona La #scienza contro pregiudiz… - NervoSaldo : RT @brunasaracco: Grazie ai professori e ricercatori di #Verona per la presa di posizione contro il #WCFVerona La #scienza contro pregiudiz… -