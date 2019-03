Diritti dei bambini | Unicef denuncia discriminazioni verso le bambine

Beyoncé : il nuovo album dovrebbe parlare dei Diritti delle donne : #GirlPower The post Beyoncé: il nuovo album dovrebbe parlare dei diritti delle donne appeared first on News Mtv Italia.

MaTerre 2019 /1 - Le radici poetiche dei Diritti : l'identità secondo i 'fedeli d'amore' : Significa continuare a immaginare che la fine del capitalismo non possa che coincidere con la fine del mondo . E non è così. Proviamo allora ad ipotizzare che valga per questo problema dell'identità ...

MaTerre 2019 /1 – Le radici poetiche dei Diritti : l’identità secondo i ‘fedeli d’amore’ : Con questo post inizia una serie di interventi dedicati a MaTerre 2019, cantiere cinepoetico euro-mediterraneo, un progetto artistico di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, in coproduzione con Rete Cinema Basilicata, Fondazione Matera Basilicata 2019 e Lucana Film Commission, che dirigo insieme al regista Antonello Faretta e al filosofo del diritto Paolo Heritier. Il progetto prevede la realizzazione di un film di poesia in cinque ...

Papà in marcia per i Diritti dei figli : 0.33 Dopo Berlino, Praga e tutte le capitali europee oggi si troveranno a migliaia a Roma, in Piazza Madonna di Loreto i padri da tutta Italia per il Daddy's Pride, la XXI marcia dei Papà separati. Organizzata da Giorgio Ceccarelli, con la partecipazione di centinaia di associazioni di padri separati,la marcia ha l'obiettivo di sensibilizzare il legislatore al rispetto dei diritti dei padri e dei figli.In particolare l'attuazione di una reale ...

Terminata al Mancinelli la tre giorni di proiezioni sul tema dei Diritti umani : In attesa della prossima edizione del Festival dei diritti umani prevista per novembre 2019, il tema dei diritti umani si è fatto largo nel mondo degli studenti per creare un ponte tra giovani e ...

Mosca accusa : l'Occidente viola Diritti dei cittadini con il pretesto dell'antiterrorismo - : ... rappresentano una minaccia per la gran parte della comunità internazionale, serve per la supremazia del diritto internazionale in politica estera e la fedele osservanza dei diritti umani ...

Il Coordinamento Nazionale dei Diritti Umani sulla Giornata Internazionale per il Diritto alla Verità : Ma quali sono gli strumenti del Diritto alla Verità? Lo strumento cardine, per conoscere le violazioni dei Diritti Umani in atto nel mondo, è certamente l'Esame Periodico Universale, EPU, del ...

Legge 104 : contestazione verbale visita di revisione - i Diritti dei disabili : Legge 104: contestazione verbale visita di revisione, i diritti dei disabili visita di revisione Legge 104 I titolari di Legge 104 sono sottoposti periodicamente a una nuova visita di revisione, che accerti al continuità dello stato o lo neghi. In quest’ultimo caso, qualora il disabile non sia d’accordo, ha il diritto di contestare il verbale secondo una regolare procedura. Si ricorda che i titolari di Legge 104 che fruiscono di ...

Iran - dura condanna del regime per l'avvocata dei Diritti - Sky TG24 - : L'annuncio è stato dato, con un post su Facebook, dal marito Reza Khandan. La legale aveva difeso le donne arrestate per essersi scoperte il capo in luoghi pubblici e aveva vinto il premio Sakharov ...

L'Iran condanna l'avvocatessa dei Diritti a 38 anni di carcere e 148 frustate : 38 anni di carcere e 148 frustate è la condanna inflitta dallo Stato delL'Iran all'avvocatessa Nasrin Sotoudeh. Secondo l'accusa, la giovane paladina dei diritti civili e delle donne avrebbe svolto una vera e propria propaganda contro il Paese, mostrandosi in pubblico senza il velo obbligatorio. Nasrin è rinchiusa nel carcere di Evin dal 13 giugno 2018 con una condanna a cinque anni per spionaggio. Dopo il nuovo verdetto, la giovane dovrà ...

Cina innalzerà notevolmente i costi della violazione dei Diritti altrui e della legge : ... promuoverà i normali scambi tecnici e commerciali tra le imprese cinesi e straniere e lo sviluppo di un'economia aperta; esplorerà l'istituzione di centri di assistenza sulla protezione dei diritti ...

Carcere per 38 anni e 148 frustate. L'Iran silenzia l'avvocata dei Diritti : Attaccati al muro dietro la sua scrivania, tanti piccoli bigliettini: lettere di solidarietà che da tutto il mondo furono spedite ai suoi bambini, Mehrave e Nima, quando fu arrestata già nel 2011, ...

Sostenibilità nel settore ittico : iniziativa WWF-EJF sui temi di tracciabilità - lotta alla pesca illegale - tutela dei Diritti dei lavoratori : Riconoscere ed evitare i rischi della pesca non sostenibile. Il WWF insieme all’Environmental Justice Foundation (EJF) hanno incontrato le imprese del settore ittico per porre le basi verso un confronto costruttivo sui temi di tracciabilità, lotta alla pesca illegale, tutela dei diritti dei lavoratori lungo le filiere dei prodotti della pesca. L’iniziativa, che si è svolta venerdì 8 marzo è stata promossa nell’ambito della fiera Fa’ la cosa ...

La Comunità internazionale e la promozione dei Diritti della donna : Octogesima adveniens [3] Ecco i titoli delle dodici aree: donne e povertà, istruzione e formazione, donne e salute, violenza contro le donne, donne e conflitti armati, donne ed economia, donne e ...