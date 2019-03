«Collarbone cut» | il nuovo taglio di capelli di Julia Roberts

Tagli di capelli per la primavera-estate : il Collarbone cut - il pixie e le beach waves : Nella prossima primavera-estate le donne potranno scegliere fra molti nuovi Tagli di capelli. Tutte le proposte arrivano direttamente dai saloni dei famosi parrucchieri; adesso vedremo le ultime proposte da copiare, per avere sempre un look strepitoso. Nuove chiome Nei prossimi mesi il grande protagonista sarà il caschetto. I Tagli geometrici saranno perfetti per valorizzare i lineamenti del volto; inoltre in questo tipo di proposta non manca ...