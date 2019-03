Bianca Andreescu è un portento | a 18 anni è sua la finale contro la Kerber a Indian Wells

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : Bianca Andreescu è un portento - vince la finale contro Angelique Kerber con la forza di volontà dei suoi 18 anni : L’esplosione se l’aspettavano un po’ tutti, prima o poi: nessuno, però, avrebbe potuto prevederla così fragorosa. Bianca Andreescu, entrata nel torneo di Indian Wells con una wild card, lo vince battendo in finale Angelique Kerber col punteggio di 6-4 3-6 6-4. La canadese, imponendosi sulla tedesca, vince così il proprio primo torneo WTA, si porterà al 24° posto del ranking mondiale da lunedì e soprattutto regala al Tennis la ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : incredibile Bianca Andreescu - è in finale contro Angelique Kerber : Davvero in pochi avrebbero pronosticato, all’inizio del WTA Premier Mandatory di Indian Wells, l’ingresso di Bianca Andreescu in finale. Invece la diciottenne canadese ha definitivamente sancito la propria esplosione battendo l’ucraina Elina Svitolina e andando a giocarsi quella che, finora, è la più importante finale della carriera contro la tedesca Angelique Kerber, che ha superato senza grandi patemi la svizzera Belinda ...

WTA Acapulco 2019 : la finale sarà tra Yafan Wang e Sofia Kenin. Battute Donna Vekic e Bianca Vanessa Andreescu : Si delinea la finale del torneo WTA International di Acapulco: sul cemento messicano si affronteranno nell’atto conclusivo la cinese Yafan Wang, che supera in rimonta la croata Donna Vekic, numero 3 del seeding, e la statunitense Sofia Kenin, testa di serie numero 5, che elimina in tre set la canadese Bianca Vanessa Andreescu. Nella prima semifinale la cinese Yafan Wang batte la croata Donna Vekic con il punteggio di 2-6 6-3 6-1 in poco ...