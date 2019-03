Yoshi’s Crafted World si mostra in due nuovi video poco prima del rilascio

hynerd

(Di domenica 17 marzo 2019)più di una settimana e Nintendo rilascerà il nuovo e coloratissimo. Una nuova avventura ricca di sorprese all’interno di un mondo totalmente rivestito di carta e cartapesta, assieme a Yoshi, fedelissimo compagno di viaggi di Super Mario. Un Platform con la lettera maiuscola, ulteriore titolo della grande N che da generazioni rispetta e valorizza il genere in quanto tale.Parti con Yoshi in una nuova avventura per Nintendo Switch che capovolge tutti i pilastri dei giochi a scorrimento orizzontale! Esplora un enorme mondo decorato come un plastico in miniatura fatto di cose come scatole e bicchieri di plastica, dove ogni livello ha un secondo lato con una prospettiva diversa e tante sorprese.Il paesaggio è costellato di molti strambi ostacoli e un uovo nel punto giusto potrebbe aprire nuove strade! Esplora ogni angolo per scovare oggetti nascosti ...

