Torino | tifosi infuriati per la gioia di Lyanco | «Non tornare | non ti vogliamo»

Torino-Bologna - Niang fa infuriare i tifosi granata : Nella serata di ieri è andata in scena la partita valida per l’anticipo serale della 28^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Torino e Bologna, colpo grosso della squadra di Mihajlovic che ha vinto con il punteggio di 2-3, scatto salvezza per i rossoblu. In rete Poli, Pulgar su calcio di rigore ed Orsolini mentre per i padroni di casa autogol dello stesso Pulgar e rete del difensore Izzo. Ma nelle ultime ore ...

Niang è di proprietà del Torino - ma contro il Bologna ha tifato per Mihajlovic : tifosi furiosi : Mbaye Niang ha dimenticato per una sera di essere ancora di proprietà del Torino esaltando la vittoria di Mihajlovic ed il suo Bologna Mbaye Niang al centro di numerose polemiche nelle ultime ore. Il calciatore è ancora di proprietà del Torino, dato che il Rennes ancora deve decidere se esercitare o meno il riscatto del suo cartellino. Niang però nella gara di ieri tra i granata ed il Bologna, ha esaltato la vittoria di Mihajlovic con un ...

Torino - Belotti : "Nel mio gol c'era tutto. I tifosi? Sono il nostro uomo in più" : Settantacinque minuti di enorme sofferenza, con Sirigu che in avvio di ripresa salva la sua porta e il suo record, sei partite senza reti: nessun portiere del Toro ci era mai riuscito nel dopoguerra,. ...

Champions League – Juventus vs Atletico Madrid la sfida più attesa - a Torino tifosi da tutto il mondo : l’indagine di StubHub : Atletico-Juventus la seconda partita più venduta degli ottavi di Champions League: per il ritorno a Torino attesi tifosi da tutto il mondo! Ecco i dati raccolti da StubHub Le gare di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League si sono appena concluse, e in attesa dei match di ritorno, StubHub – il più grande marketplace online di compravendita biglietti per eventi sportivi e musicali – fa il punto della ...

Calcio sotto shock - ex Torino muore in campo : tifosi granata sconvolti [NOME e DETTAGLI] : Ultime ore drammatiche per quanto riguarda il mondo del Calcio, nella serata di ieri grande paura per il calciatore del Lecce Scavone, il centrocampista ha perso i sensi dopo un terribile scontro ed un impatto violentissimo in terra, Scavone ha passato la notte in ospedale ed adesso sta bene. Ma altra triste notizie nelle ultime ore, è morto infatti Angelo Cappellazzo, ex calciatore del Torino durante una partita di calcetto. Secondo le ...

Torino : i tifosi del Valencia rivogliono Simone Zaza : Ieri sera in Spagna è andato di scena il quarto di finale della Coppa del Rey e a scendere in campo è stato il Valencia di Marcelino, ex squadra di Simone Zaza, attuale attaccante del Torino. Non è stata certamente una partita facile quella del Valencia, che si ritrova sotto dopo nemmeno un minuto di gioco. La rimonta del Valencia comincia al minuto 61 per poi ribaltare il risultato al 92esimo e al 93esimo con una tripletta dello spagnolo ...