(Di domenica 17 marzo 2019) Una donna, che avrebbe fatto sesso con AndreaTibusche, ex fidanzato della deputata M5s, sarebbe stata filmata da lui e di nascosto nelladellaattraverso l'impianto di videosorveglianza. E' quanto riferisce Matteo De Micheli, ex collaboratore della Social Tv di Tibusche, intervistato da Le. Il servizio andrà in onda stasera dalle 21.10 su Italia 1. Per quei filmati quindi sarebbero state usate le stesse telecamere che - riporta una nota del programma tv - sarebbero state pagate con i soldi dello stipendio da parlamentare di. Soldi che non aveva restituito al fondo per il microcredito (come previsto invece dal regolamento dei Cinque Stelle) ma usato per scopi personali.Inoltre, in un messaggio audio su WhatsApp di cui Lesono entrate in possesso, la donna avrebbe detto: "Non mi va che la gente veda cose che ho fatto io con un uomo ...

redazioneiene : Giulia #Sarti si è “dimenticata” di restituire 23mila euro ai 5 Stelle. Con 4mila avrebbe installato delle telecame… - redazioneiene : 4mila euro dei 23mila non restituiti da Giulia Sarti ai 5 Stelle sono finiti in filmini hard? Ecco la versione dell… - egidioCA : RT @HuffPostItalia: Le Iene: 'Bogdan filmò anche la sua amante in casa di Giulia Sarti' -