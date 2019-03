Diretta Lazio-Parma | streaming | quote e formazioni – LIVE 4-1

termometropolitico

(Di domenica 17 marzo 2019)4-1La 28a giornata di Serie A vedrà affrontarsi, tra le altre,. Il match è in programma per domenica 17 marzo alle ore 15:00. La partita si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma.ore 16.58 Laha dominato sulcon un 4-1, tornando in lotta Champions. Partita a senso unico all’Olimpico, con le Aquile che hanno riconquistato la fiducia nei propri mezzi e nella possibile qualificazione per la Champions. Sfida partita subito con i laziali aggressivi e reattivi, che al 22′ hanno trovato la prima rete con Marusic, per poi raddoppiare dopo 4 minuti con Luis Alberto su rigore. E’ arrivata poi la terza rete, sempre di Luis Alberto al 38′ che si è reso autore dell’assist del gol di Lulic ha fine primo tempo. Laha chiuso subito la partita. Ilnella ...

