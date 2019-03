Cambia aria nel Pd Accordo | quasi | chiuso sui dirigenti | di R F Calvo

Cambia l'aria nel Pd. Accordo (quasi) chiuso sui dirigenti : Il cambio di clima nell'Assemblea nazionale del Partito democratico è evidente. Sembra un altro mondo rispetto alle ultime riunioni ridotte a scontro tra tifoserie contrapposte. Certo l'oratoria più pacata, più tradizionale di Nicola Zingaretti, che cerca il ragionamento più che la contrapposizione, fa emergere immediatamente la differenza rispetto a Matteo Renzi. Ma trova anche una platea più attenta, che ...

Clima - Zingaretti - Pd - : Ieri giornata straordinaria. Senza spinta milioni di giovani non ce la faremo mai a Cambiare - : 'Ieri è stata una giornata straordinaria, i ragazzi e le ragazze di #fridays4future hanno riempito le piazze di tutto il mondo. Sono orgoglioso che l'Italia sia stato il primo Paese per numero di manifestazioni. Senza la spinta di milioni di giovani non ce la faremo mai a cambiare, anche per questo nel giorno del voto ...

Lorenzo De Silvestri non vuole Cambiare aria - : Il Torino corre verso l'Europa League tra un record storico e un altro, ma pensa anche al futuro. Mentre il presidente Cairo non nega di sognare addirittura la Champions League, 'Abbiamo recuperato ...

Roma - assetto variabile : Di Francesco ha sempre Cambiato il modulo contro Inzaghi : Un derby vinto con il 4-3-3, 2-1, il 18 novembre del 2017,, un altro con il 4-2-3-1, 3-1 dell'andata, 29 settembre,. Uno con Florenzi terzino, l'altro con il nazionale azzurro esterno alto. Il primo ...

Milano 'Cambia aria' : al via tra le polemiche l'Area B - la ztl più grande d'Italia : Tra pochi giorni, lunedì 25 febbraio, l'Area B - la zona a traffico limitato (ztl) più grande d’Italia - entrerà in vigore. Presentata l'estate scorsa (è stato anche lanciato l'hastang #MilanoCambiaAria) e vieterà ai veicoli più inquinanti circa il 70% del territorio cittadino. E pazienza se le posizioni della Regione Lombardia e del Comune di Milano restano ben distinte e distanti. Ztl più grande d'Italia Lo scorso anno, a maggio, la Corte ...

Vendite su GO internet - Cambiamenti nell'azionariato : Sotto pressione il titolo Go internet , che perde terreno, mostrando una discesa del 4%. La società ha annunciato, la vigilia, cambiamento nell'azionariato, post aumento capitale, con Linkem diventato ...

Diplomati magistrale - attesa per la Plenaria : cosa Cambia in base alla sentenza : Il 20 febbraio 2019 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dovrà esprimersi di nuovo sul diritto o meno dei Diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 di essere inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento (GaE). Lo scorso anno, il giudizio era stato negativo. Di recente, il Consiglio di Stano ha dato un altro parere negativo. Diplomati magistrale: cosa è successo nel frattempo Nel frattempo che i Diplomati magistrale attendono la nuova ...

Autostrada - si Cambia : velocità variabile da 70 a 150 all'ora : Il limite 'dinamico'. È con questa formula che il Movimento 5 stelle si appresta a sbarrare la strada all'aumento del limite di velocità a 150 km/h nelle autostrade a tre corsie, modifica al codice ...

Cgil Cisl e Uil in piazza a Roma : manifestazione unitaria dei sindacati. Landini : "Noi il Cambiamento - governo ci ascolti" : 'Il governo non può essere autoreferenziale perché l'economia sta andando male e un governo del cambiamento non può cambiare il paese in peggio. Si confronti con i sindacati, noi siamo pronti a fare ...

Sindacati - a Roma la manifestazione unitaria. Landini : "Noi il Cambiamento - governo ci ascolti" : Barbagallo 'governo del cambiamento in peggio 'Il governo non può essere autoreferenziale perché l'economia sta andando male e un governo del cambiamento non può cambiare il paese in peggio. Si ...

Ilaria D'Amico profondamente Cambiata da Buffon : "Il rapporto ora ci guadagna" : In un'intervista a Grazia, la giornalista ha parlato del suo rapporto con Buffon e ha svelato che il portiere la riempie di...

A Foggia l’aria è Cambiata : lo Stato c’è e funziona. Ora basta omertà : Ieri mattina un’operazione congiunta di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, diretta dalla Procura della Repubblica di Foggia, ha assicurato alla giustizia venti affiliati alle cosche della provincia dauna. Sono boss ed esecutori, accusati di omicidi, estorsioni e attentati dinamitardi commessi in queste ultime settimane con bombe carta. L’allarme suscitato dalle recenti esplosioni di ordigni contro alcune attività commerciali per ...

Andreas Muller - post sospetto dopo concerto con Federica : aria di Cambiamenti : News Andreas Muller: cambiamenti in vista nella vita del cantante? Non sappiamo cosa stia succedendo ad Andreas Muller ma abbiamo come l’impressione che il talentuoso ballerino di Amici abbia più di un pensiero per la testa, perché da qualche settimana continua a pubblicare pensieri, video e foto che fanno riflettere non poco. Anche questa volta […] L'articolo Andreas Muller, post sospetto dopo concerto con Federica: aria di ...

Cambiamenti climatici : come impattano nella gestione della politica monetaria globale : Il cambiamento climatico sta diventando un argomento sempre più rilevante per gli investitori e le banche centrali. Da diversi anni, difatti queste ultime, in qualità di enti regolatori, hanno ...