Ata | nuova ondata di controlli specifici per titoli falsi

Maglia Inter 2019-2020 - svelAta la nuova casacca nerazzurra [FOTO] : Questa sera il derby contro il Milan, in uno dei momenti meno buoni della stagione. Ma l’Inter pensa già al prossimo anno. Ecco infatti la Maglia con cui i nerazzurri giocheranno la prossima stagione, la 2019-2020. I dettagli: strisce diagonali intorno allo sponsor, colletto bianco, pantaloncini neri e calzettoni blu. Sarà svelata a maggio. Ecco la foto della nuova casacca. Foto Footyheadlines SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Chi è la nuova Madre Natura di Ciao Darwin? Ema Kovac - la modella croAta dal cuore… nerazzurro [GALLERY] : La nuova Madre Natura di Ciao Darwin ha già fatto breccia nel cuore degli italiani: ecco chi è la bellissima modella croata, Ema Kovac, dal cuore interista E’ iniziata la nuova edizione di Ciao Darwin, il famoso programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che tiene incollati tantissimi spettatori al televisore. Oltre alla sfida tra le due squadre opposte, ad attirare particolarmente l’attenzione degli ...

Beatrice di York sfoggia il nuovo fidanzato di origini italiane. È nAta una nuova coppia reale? : La mostra della National Gallery che, per la prima volta, è stata presentata ai reali inglesi e a personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, non è stata solo una serata di puro e semplice ...

Lino Guanciale : età - altezza e nuova fidanzAta. La carriera : Lino Guanciale: età, altezza e nuova fidanzata. La carriera carriera ed età Lino Guanciale, chi è l’attore Lino Guanciale è un attore italiano nato ad Avezzano il 21 maggio 1979. Alto un metro e ottanta, l’ attore vanta moltissime esperienze sia a teatro, al cinema e in tv. Da giovanissimo si è trasferito a Roma dove ha studiato Lettere e Filosofia presso l’ Università La Sapienza. Ha avuto una parentesi sportiva importante: ...

La famiglia Matri-Nargi dà il benvenuto alla nuova arrivAta : e’ nAta la piccola Beatrice - l’annuncio social di Alessandro [FOTO] : E’ nata nella notte la piccola Beatrice, la nuova arrivata in casa Matri-Nargi: l’annuncio social del calciatore del Sassuolo Federica Nargi e Alessandro Matri sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport. L’ex velina ed il calciatore italiano amano aggiornare i fan sui social, regalando tanti momenti di tenerezza con la piccola Sofia. Nella notte la famiglia si è allargata e, ben presto, a ...

Di Maio mano nella mano con la nuova fidanzAta Virginia : prima uscita pubblica al Teatro dell'Opera : Riflettori accesi sulla prima, al Teatro dell'Opera, di Orfeo e Euridice, ma anche sulla coppia che più di tutte ha calamitato l'attenzione dei fotografi nel corso della serata:il ministro del Lavoro e Sviluppo economico, e Vicepremier, Luigi Di Maio, in completo scuro si è presentato accompagnato dalla nuova fidanzata Virginia Saba, elegante in abito di velluto nero.Per la neo-coppia si tratta della prima uscita ufficiale, dopo le ...

La Johnson & Johnson perde una nuova causa sul borotalco “killer” : dovrà pagare 29 milioni di dollari a una malAta di cancro : Ennesima sconfitta legale per Johnson & Johnson (J&J). Il gruppo dovrà pagare 29 milioni di dollari a una donna malata di cancro. Lo ha ordinato un giudice californiano nell’ambito di una causa legale in cui la donna sostiene che il tumore di cui soffre (il mesotelioma) sia stato provocato dall’amianto presente nel borotalco dell’azienda americana....

Costa Crociere annuncia : nuova nave dotAta di batterie : Turku - Per produrre energia 'pulita' Costa Crociere installerà un'area di prova dotata di batterie 'fuel cell' sulla nave gemella di Costa Smeralda costruita dai cantieri Meyer di Turku in Finlandia ...

La strage in Nuova Zelanda spiegAta attraverso i suoi simboli : Inoltre sul calcio, la canna, i caricatori delle armi usate per la strage sono scritti nomi e luoghi legati alla guerra tra l'Occidente e i turchi e a fatti di cronaca recenti: dalla strage compiuta ...

Nuova Zelanda - Papa : violenza insensAta : 14.18 "Profondamente addolorato" "dagli insesati atti di violenza alle due moschee a Christchurch", il Papa "assicura a tutti i neozelandesi, e in particolare alla comunità musulmana la sua sincera solidarietà". Lo scrive il cardinale segretario di Stato vaticano, Parolin in un telegramma di cordoglio per le vittime della strage, inviato a nome del Pontefice.

La nuova era Berluti firmAta Kris Van Assche : L’heritage del marchio del lusso Berluti si fonde con lo streetwear. La prima capsule collection (fotografata presso la manifattura della Maison a Ferrara) firmata Kris Van Assche, nuovo Direttore Artistico, riflette il mondo attuale, i suoi gusti ed esigenze, pur rimanendo fedele al DNA del brand. Un nuovo guardaroba dove convivono cappotti e altri capi dal taglio classico, parka tecnici, bomber sportivi e chunky sneakers dai colori ...

La Nuova Zelanda è stAta vittima di un attacco terroristico : 49 decessi accertati : Erano le 13:40 locali in Nuova Zelanda quando un uomo tra i trenta e i quarant’anni ha iniziato ad aprire il fuoco nella prima moschea di Al Noor. Secondo i testimoni, l’attentatore indossava una divisa militare, particolare che non ha fatto insospettire nessuno prima che aprisse il fuoco. I particolari della vicenda e le testimonianze Erano appena scoccate le 13:40 in Nuova Zelanda – ossia l’una e quaranta di notte in Italia – quando tre uomini ...