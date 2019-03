messinamagazine

(Di domenica 17 marzo 2019)ore 18 circa, si sono scontrati in via Garibaldi ad incorcio con la via primo settembre a Messina, due. Le cause alla base dell'impatto sono ancora da stabilire. Dopo l'urto, uno dei ...

palermo24h : Alle 18, si è verificato uno scontro tra due ciclomotori - MessinaMag : Alle 18, si è verificato uno scontro tra due ciclomotori -