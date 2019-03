Verissimo | Veronica Pivetti racconta la sua lotta contro una malattia

lanostratv

(Di sabato 16 marzo 2019)confessa di aver sofferto di depressione Ospite nella puntata didi sabato 16 marzosi èta per la prima volta a Silvia Toffanin. La conduttrice di Amore Criminale hato un periodo buio della sua vita in cui ha sofferto di depressione. Laè stata causata da problemi alla tiroide mal curati che hanno portato la nipote di Aldo Gabrielli ad assumere psicofarmaci:“Non bisogna avere paura di chiedere aiuto, mi hanno aiutato, è stato un percorso molto complicato”.Sono stati sei lunghissimi anni in cuiè rimasta ostaggio dellae, qualche anno fa, hato la sua storia in un libro ironico, brillante e sincero fino in fondo, dove non ha rinunciato mai a un tono lieve, con l’intento di sdrammatizzare ogni episodio.può guardarsi, ora, indietro con più ...

