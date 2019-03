Tim Limited Edition online | 40 GB | SMS e minuti illimitati

Tim Limited Edition Online : chiamate ed SMS illimitati e 40 GB in 4.5G : Le offerte mobile continuano a salire ed è così anche per l’ultima proposta dell’operatore blu con la Tim Limited Edition Online che offre chiamate ed SMS illimitati con 40 GB a 15€ al mese. Il costo è elevato e visto il trend degli ultimi giorni sembra non essere il solo (Continua a leggere)L'articolo Tim Limited Edition Online: chiamate ed SMS illimitati e 40 GB in 4.5G è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore