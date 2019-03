Strage Nuova Zelanda, chi sono le vittime: “Dovevo essere con mio padre. Salvo per un ritardo” (Di sabato 16 marzo 2019) sono state identificate le prime 2 vittime delle 49 uccise nell'attentato alle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, per mano di Brenton Tarrant: si tratta di un afghano emigrato insieme ai due figli e di un rifugiato siriano. Ancora numerosi i feriti, tra cui anziani e bambini. Il messaggio di Wasseim: "Pregate per me e per mia figlia".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di sabato 16 marzo 2019)state identificate le prime 2delle 49 uccise nell'attentato alle moschee di Christchurch, in, per mano di Brenton Tarrant: si tratta di un afghano emigrato insieme ai due figli e di un rifugiato siriano. Ancora numerosi i feriti, tra cui anziani e bambini. Il messaggio di Wasseim: "Pregate per me e per mia figlia".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

LegaSalvini : ++ MORETTI (PD): STRAGE NUOVA ZELANDA FIGLIA DEL RAZZISMO E DI CERTI POLITICI… ++ - PaoloGentiloni : Solidarietà alla Nuova Zelanda, a @jacindaardern, ai credenti mussulmani. Fare strage in nome della razza bianca è osceno - NicolaMorra63 : La strage in Nuova Zelanda lascia senza parole. Cordoglio è ciò che esprimo a tutti. Ci salverà operare per un mond… -