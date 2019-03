Si scrive Salvini e Di Maio | si legge Stati Uniti e Cina

Un pensionato aostano condannato per minacce razziste verso Ezel Alcu - e scrive ai ministri Bonafede e Salvini per chiedere l'invio «degli ... : ... tant'è che attualmente, oltre ad essere stata riconosciuta come "rifugiata politica" ha residenza ad Aosta, dove ha trovato sistemazione nell'appartamente di una persona di sinistra facente parte ...

Paolo Becchi : "Il patto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ormai è da riscrivere" : Tanto si parla del «contratto di governo», e quello che è successo con la Tav consente alcune considerazioni che nessun giornalone ha fatto. Finora le due forze politiche hanno dato al contratto una rilevanza privatistica, «a prestazioni corrispettive» si direbbe in gergo civilistico. Tu dai un tant

Tav - Chiamparino scrive a Salvini : "Referendum il 26 maggio" : Il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino ha tenuto oggi una conferenza stampa per presentare la lettera, poi condivisa anche sui social network, che ha inviato al ministro dell'interno Matteo Salvini per chiedere di procedere a una consultazione popolare sulla Tav, indicando come giorno per il voto il 26 maggio, ossia la data in cui si voterà anche per le regionali piemontesi e per le elezioni europee.Chiamparino ha ricevuto l'ok dal ...

Salvini irride i giornali : 'Non sanno che ca..o scrivere' e loda Di Maio (VIDEO) : Matteo Salvini ha chiuso l'appuntamento con la scuola di formazione politica della Lega con un intervento che, come nel suo stile, ha fatto rumore. Tra le dichiarazioni più rumorose ci sono state quelle riservate ai giornalisti, con particolare riferimento ad alcuni articoli apparsi su Il Corriere della Sera e La Repubblica. Il ministro, che è egli stesso un giornalista, ha sottolineato con ironia come si tratti di colleghi più bravi di lui ...

Vaccini - Salvini scrive alla ministra della Salute : “Decreto per non allontanare i bambini dalle scuole di infanzia” : Ci aveva provato già lo scorso giugno: “Dieci Vaccini obbligatori sono troppi” ed era andato anche oltre definendoli “inutili e in parecchi casi pericolosi se non dannosi“. Un’incursione quella di Matteo Salvini immediatamente bloccata dalla ministra della Salute, Giulia Grillo. Oggi il vicepremier e ministro dell’Interno ritorna su un tema dirimente come quello delle vaccinazione scrivendo una lettera alla ministra in cui ...

