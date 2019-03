Fibra ottica a Lecce | il programma dei ripristini del manto stradale da lunedì 18 a

Borse di studio ai corsi di specializzazione per tecnico di Fibra ottica : 8 marzo 2019 - Il colosso delle telecomunicazioni francese Iliad , operante nella telefonia mobile, ha lanciato ieri, 7 marzo 2019, l'iniziativa Obiettivo Giovani , continuando la sua politica per la creazione di personale giovane e qualificato, nella convinzione che rafforzando le competenze si creino nuove opportunità. Si tratta del primo progetto per la formazione tecnica ...

Lavori in corso per la posa in opera della Fibra ottica : E' scattato lunedì 18 e durerà fino a venerdì 22 febbraio il senso unico alternato regolato da semaforo su un tratto della Strada Provinciale 34 Montecchio-Todi, nel territorio comunale di Montecchio. ...

Bologna : inaugurata la nuova scuola media di Bentivoglio - è antisismica e dotata di Fibra ottica : Taglio del nastro per la nuova scuola secondaria di primo grado “G.Ungaretti” di Bentivoglio, in provincia di Bologna: moderna, sicura dal punto di vista sismico e in grado di garantire elevate prestazioni energetiche. Nata grazie alle risorse, quasi 3 milioni di euro, stanziate dal Comune. Alla cerimonia hanno preso parte questa mattina la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare, Elisabetta Gualmini, il sindaco di Bentivoglio, Erika ...

Cosemi lancia cavi dati USB 3.1 Gen 2 in Fibra ottica : 10 Gbps fino a 50 metri : Arrivano da Cosemi dei nuovi cavi dati USB 3.1 di seconda generazione in fibra ottica che supportano una larghezza di banda di trasmissione di 10 Gbps su distanze fino a 50 metri. La disponibilità è prevista per marzo, e supporto imminente a ulteriori connettori. L'articolo Cosemi lancia cavi dati USB 3.1 Gen 2 in fibra ottica: 10 Gbps fino a 50 metri proviene da TuttoAndroid.

Assisi. Connessione in Fibra ottica a disposizione del Sacro convento : Dal 2016 la Basilica di San Francesco ha iniziato una sfida digitale per “un sussulto di umanità grazie alla tecnologia”.

Rete in fibra : aperta la vendibilità dei servizi su Fibra ottica per le prime 16.000 unità immobiliari della Città : Alla fine del mese di gennaio dello scorso anno , esattamente il 25 gennaio 2018, era stato ufficialmente presentato in conferenza stampa il " Piano Open Fiber " per Alessandria. Il progetto ...

La Fibra ottica targata Open Fiber arriva a Potenza : La fibra ottica d’ultima generazione arriva nel capoluogo di regione più alto d’Italia. La città del Leone e delle cento scale sta infatti per dotarsi della rete di telecomunicazione a banda ultralarga integralmente in fibra ottica targata Open Fiber: l’azienda ha siglato col Comune di Potenza la convenzione che favorisce la realizzazione di un’infrastruttura in modalità FTTH (Fiber To The Home, cioè la fibra ottica fino a casa) in grado di ...

