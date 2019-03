F 1 | Hamilton parte in pole nel Gp Australia | Vettel terzo

agi

(Di sabato 16 marzo 2019) Il mondiale di Formula 1con le Mercedes di nuovo in prima fila: Lewisha conquistato laper per il Gran Premio d'e sara' affiancato dal compagno di scuderia Valtteri Bottas. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel, quinta l'altra rossa di Charles Leclerc. In mezzo, al quarto posto, partira' la Red Bull di Max Verstappen. Sesta posizione per la Haas di Romain Grosjean davanti al compagno di squadra Kevin Magnussen e alla McLaren di Lando Norris. Attardate le due Alfa Romeo racing con l'ex ferrarista Kimi Raikkonen nono e l'l'italiano Antonio Giovinazzi, al suo primo Gp da titolare, 14mo. Le due Renault sono all'undicesimo posto con Nico Hulkenberg e al dodicesimo con Daniel Ricciardo.

