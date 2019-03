Devi morire | cori contro tifoso morto

Tifoso del Cagliari morto d'infarto sugli spalti. "Devi morire" - avrebbe urlato qualche tifoso della Fiorentina durante i soccorsi : Un dramma si è consumato ieri notte alla Sardegna Arena sul finale della partita tra Cagliari e Fiorentina: durante gli ultimi minuti del match un tifoso 45enne, Daniele Atzori, ha avuto un malore ed è morto sugli spalti della Curva Sud da dove guardava partita insieme alla madre e alla sorella.Ad essergli fatale, a quanto si apprende, sarebbe stato un attacco cardiaco. Gli immediati soccorsi prestati dal personale sanitario non ...

"Devi morire" - gli insulti dei tifosi dell'Atalanta ai poliziotti /VIDEO : di Silvia Mancinelli "Ti sta bene, bastardo. Devi morire". Il tifoso bergamasco a bordo di uno dei pullman scortati e fermi sul ponte del Varlungo riprende con il cellulare il momento in cui gli ...

Salerno - razzismo in ospedale ai danni di un ivoriano. Le grida in sottofondo : “Devi morire - torna a casa tua” : “Tu devi morire, torna nel tuo Paese”. Un 20enne ivoriano, Souleymane Rachidi, è stato vittima di un episodio di razzismo, come ha denunciato lui stesso in un video su Facebook, all’ospedale Mercato di San Severino, in provincia di Salerno. Come si vede dalle immagini, Rachidi è steso su un lettino in un corridoio del nosocomio. Di fronte a lui, una signora gli ripete che deve morire e che non lo vuole più vedere. Il ragazzo, ...

Striscia la Notizia svela l'orrore : 'Devi morire' - minacce a Valerio Staffelli dopo il tapiro ad Achille Lauro : Orrore contro Valerio Staffelli . L'inviato di Striscia la Notizia , infatti, è finito nel mirino dei fan di Achille Lauro . Tutta colpa del tapiro d'oro che aveva consegnato all'artista nei giorni ...