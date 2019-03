Roma | bus Cotral finisce fuori strada | paura per 30 studenti

Roma - un altro autobus in fiamme. Codacons : 'E' il 59esimo rogo nell'era Raggi' : Un nuovo autobus in fiamme a Roma : un mezzo della linea 69 è andato a fuoco in Piazzale Clodio la notte scorsa. Si tratta del quarto incendio scoppiato da inizio anno su un bus della capitale, e del ...

Sui bus di Roma multate 700 persone al giorno senza biglietto : I dati Atac sono in deciso miglioramento rispetto a quelli registrati a febbraio 2018. A febbraio 2019, fa sapere in una nota l'azienda del trasporto

Paura sull’A1 altezza nord di Roma : bus in fiamme con a bordo scolaresca : Roma – Attimi di Paura per una scolaresca in gita diretta a Firenze. Il pullman turistico su cui viaggiavano, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco intorno alle 15.30 sull’autostrada A1, direzione nord, all’altezza del km 551, poco prima della stazione di servizio Mascherone nei pressi di Fiano Romano, a nord di Roma. Sul posto sono immediatamente intervenute due squadre e due autobotti del comando dei Vigili del ...

Roma : maxi retata al Colosseo contro abusivismo - 40 i fermi : Roma – È in corso una vasta operazione a contrasto dell’abusivismo commerciale in zona Colosseo da parte degli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del I gruppo, coordinati da Maurizio Maggi. Al momento sono 40 le persone fermate, tutte di nazionalita’ straniera, condotte al Comando generale di via della Consolazione per le procedure di foto-segnalamento. L'articolo Roma: maxi retata al Colosseo contro abusivismo, 40 i ...

Roma : piccolo salto nel futuro per Capitale - provati minibus Navya senza autisti : Roma – Un breve salto nel futuro per provare i bus a guida autonoma che potrebbero arrivare, un giorno, sulle strade di Roma. Ma ancora senza impegni vincolanti. E’ stato presentato questa mattina nel piazzale della sede dell’agenzia Roma servizi per la Mobilita’ il prototipo di un minibus dell’azienda ‘Navya’, 100% elettrico e soprattutto a guida autonoma, in altre parole senza autisti a bordo. Il ...

Roma - arrestato il regista Pino Flamini : avrebbe abusato di aspiranti attrici : I Carabinieri della stazione di Roma San Pietro, hanno eseguito ieri un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 69enne e regista, Pino Flamini. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, Flamini avrebbe abusato di cinque aspiranti attrici, tra gli anni 2011 e 2018. Alcune di loro sarebbero state anche minorenni. I fatti sono stati denunciati da alcuni stretti collaboratori dell'uomo, che hanno così posto fine alle ...

Violenza sessuale - regista arrestato a Roma : 'Finti provini per abusare di aspiranti attrici. Anche minorenni' : ... sarebbe stato possibile ricostruire che l'uomo si presentava come affermato regista e prospettava alle ragazze una redditizia carriera nel mondo dello spettacolo. Alle aspiranti attrici proponeva ...

Violenza sessuale - regista arrestato a Roma : “Finti provini per abusare di aspiranti attrici. Anche minorenni” : Organizzava provini per la produzione di un film, poi mai realizzato. Ma era solo un escamotage per abusare sessualmente delle aspiranti attrici, alcune delle quali minorenni all’epoca dei fatti. Con quest’accusa i carabinieri della compagnia di San pietro hanno arresto Pino Flamini, regista Romano di 69 anni. L’uomo si trova agli arresti domiciliari: è accusato di Violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di ...