Protezione civile | extra non pagati | dirigente e Comune in Tribunale

brindisireport

(Di venerdì 15 marzo 2019) BRINDISI - Straordinario non pagato per quasi 16 mila euro in un anno: 714 ore nel 2018, tra festivi e notturno, al servizio delladi Brindisi e, quindi, deloggetto di ...

iononrischio : Torna Io non rischio scuola, la campagna nazionale sulle buone pratiche di protezione civile dedicata ai bambini de… - Quirinale : #Belluno,#Mattarella: Qui in #Veneto abbiamo avuto un positivo esempio di come la attivazione, in via preventiva, d… - vilmamoronese : Un vasto incendio è divampato in un capannone industriale periferia di #Perugia intervenuti vigili del fuoco 24 uom… -