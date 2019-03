Paris | l' ultimo acuto vale la coppa di superG | E ora penso a cantare

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Soldeu Per Dominikormai il difficile non è vincere, ma affrontare e sopportare il dopo gara. Interviste, foto, feste e richieste non fanno per lui, lo stressano molto più di una discesa a centoventi all'ora fra salti assassini e curve su uno sci solo. "Veloci per sta foto, sveglia!" urla al suo staff che ha cantato per lui l'inno di Mameli sotto il podio. "Un'intervista con lain mano? No", taglia corto a chi gli chiede di ammirare da vicino la sfera di cristallo. "Lanciarla in aria? Ma sei matto, io non faccio certe cose!" risponde invece a un fotografo che cerca uno scatto con effetti speciali. Domme è così, prendere o lasciare.E chi lascia, peggio per lui, perché un campione del genere è un tesoro inestimabile, e pace se non ci regalerà mai interviste leggendarie o aneddoti da titoloni, lui i titoloni li fa fare vincendo rivincendo e stravincendo. Ieri gara econ ...

