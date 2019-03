gossipetv

(Di venerdì 15 marzo 2019)con le stelle: lain Italiaè uno dei dodici concorrenti che compongono il cast dicon le stelle 2019, dance show condotto da Milly Carlucci in onda dal prossimo sabato 30 marzo su Rai Uno. A darne l’annuncio ufficiale a La Vita in Diretta, in occasione …L'articolodeldi: “Milly sidi me” proviene da Gossip e Tv.

milly_carlucci : Altri due concorrenti presentati a la @vitaindiretta ecco a voi Lasse Lokken Matberg e Milena Vukotic ?????????. Cosa… - carmenFashionCr : Lasse Matberg, prima intervista del vichingo di Ballando: “Milly si prenderà cura di me” - xntgo : RT @senantoniorazzi: La vera sfida sarà con L’ufficiale di marina della Royal Norwegian Navy Lasse Matberg detto il “vichingo” @lasselom #b… -