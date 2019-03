Il mistero del memorandum con la Cina

Stefano Leo - ancora mistero su assassino. Il papà : “Deluso e basito” : Non c"è pace per i familiari di Stefano Leo, il 34enne di Biella ucciso in pieno centro a Torino mentre stava andando a lavoro. Sono ormai trascorsi quasi venti giorni dal terribile omicidio che ha sconvolto tutta Italia, ma l"assissino non ha ancora un volto e resta in libertà.Le pochissime informazioni raccolte in merito al responsabile che, con una freddezza inaudita, ha lacerato la gola del giovane utilizzando una lama affilata, sono state ...

Il mistero delle Universiadi : mancano 100 giorni ma i napoletani non ne sanno niente : Inizia il countdown per il taglio del nastro delle Universiadi che si svolgeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio. Ma quanto ne sanno i napoletani della manifestazione sportiva universitaria, che...

Pi greco day - oggi si festeggia il numero del mistero. Perché è così importante : Quanti misteri intorno al Pi greco , il numero più famoso del mondo, che esprime il rapporto tra circonferenza e diametro in un cerchio. Una storia che va oltre le cifre. Quel 3,14159...., di per sè, ...

Leonardo Da Vinci e il mistero della Gioconda nuda per i 500 anni dalla morte : In giro per il mondo, riuniti a Chantilly per una mostra-evento aperta al pubblico dal 1 giugno al 6 ottobre. 'Per la prima volta - spiega illustrando a Chantilly, in anteprima, i risultati del lungo ...

Leonardo - il mistero della Gioconda nuda : In giro per il mondo, saranno riuniti proprio a Chantilly per una mostra-evento dal 1 giugno al 6 ottobre. "Per la prima volta - spiega illustrando a Chantilly, in anteprima, i risultati del lungo ...

Il mistero della vita : Sai chi sei e perché vivi in questo mondo? : Fin da bambini, siamo stati abituati ad esprimere un nostro parere in… L'articolo Il mistero della vita: Sai chi sei e perché vivi in questo mondo? proviene da iNFORMATI24.

Boeing 737 Max - il mistero del software anti-stallo che dovrebbe aiutare i piloti : I due motori di ultima generazione, grandi e potenti, avevano costretto il colosso americano a posizionarli un po' più avanti rispetto al classico 737, oggi usato in tutto il mondo e in massima ...

Achille Lauro 'svuota' il suo profilo Instagram e cita la Bibbia. Il mistero della foto del feto : Nel libro è contenuto tutto l'immaginario dell'artista in un mondo lirico non convenzionale. Il volume ripercorre le visioni dell'artista dall'animo forgiato dalla solitudine e dalla vita di strada. ...

Achille Lauro "svuota" il suo profilo Instagram e cita la Bibbia. Il mistero della foto del feto : Achille Lauro stupisce ancora, questa volta sui social e con un velo di mistero. L'artista romano ha deciso di cancellare dal suo profilo Instagram tutti i post caricati fino a ora. Nessuna traccia della partecipazione a Sanremo 2019 e nessun altra prova fotografica del suo passato. Su questa nuova tela bianca creata su Instragram, Achille Lauro ha prima pubblicato un video con la didascalia "La fine". Nel filmato il cantante parla di un nuovo ...

Governo - la delega agli Affari europei è un mistero. Il sottosegretario in Aula : “Palazzo Chigi dice che non ce l’ho…” : sottosegretario sì o no? La “strana situazione” viene manifestata a Montecitorio dal sottosegretario agli Affari europei Barra Caracciolo durante la discussione sulla legge europea. “C’è’ una questione preliminare che mi tocca porre e che mi riguarda: poco prima di venire qui, gli uffici del segretario generale di palazzo Chigi mi hanno comunicato che mi considerano senza deleghe e, di fatto, anche senza nomina a ...

Libri : 'Joe Petrosino - il mistero del cadavere nel barile' di Toscano : E' il 1903 e a New York, all'interno di un barile abbandonato su un marciapiedi, viene ritrovato il cadavere, orribilmente mutilato, di un uomo. I sospetti portano verso la criminalità italiana. Ad ...

La porta rossa - anticipazioni 13 marzo : Jonas e Silvia i personaggi chiave del mistero : Su Rai 2 ogni mercoledì va in onda una puntata della seconda stagione inedita de La porta rossa. La serie tv con Gabriella Pession e Lino Guanciale è giunta quasi al termine. Sono già andati in onda otto dei dodici episodi di cui è composta la stagione. Gli ultimi quattro saranno trasmessi il 13 e il 20 marzo. La serie, nata dalla creatività di Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, è quasi in dirittura d'arrivo, eppure i misteri sono tanti e ...