Huawei | Ren | mia figlia non mi succederà

Senza segreti tutte le specifiche e le prime differenze tra Huawei P30 e P30 Pro a 11 giorni dall’uscita : Le specifiche tecniche e le prime differenze tra Huawei P30 e P30 Pro non sono più un mistero. I due telefoni sono stati dettagliati nelle loro schede hardware già oggi 15 marzo e grazie al contributo di WindFuture, fonte più che autorevole in fatto di indiscrezioni, possiamo dire esattamente di quale dotazione potranno beneficiare entrambi i modelli, Senza particolari dubbi. Un primo e fondamentale punto in comune tra Huawei P30 e P30 Pro è ...

Prende fiato la batteria Huawei P20 dopo l’aggiornamento B203 : riscontri in Italia : Bisogna analizzare con grande attenzione, in queste ore, i riscontri che stiamo avendo con Huawei P20 dopo il rilascio dell'aggiornamento B203. Ve ne ho parlato poco meno di una settimana fa su queste pagine, con un articolo dedicato, fornendovi le informazioni preliminari raccolte sul pacchetto software. Nonostante si tratti sulla carta di una patch secondaria, c'erano e ci sono grandi aspettative da parte del pubblico. Siamo al cospetto, a ...

A più di due settimane dalla presentazione Ecco a voi Huawei P30 e Huawei P30 Pro in tanti render nelle varie colorazioni, oltre al prezzo di P30 Lite.

Senza freni le offerte Unieuro per Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy S8 e Note 9 : prezzi del 10 marzo : Trapelano oggi 10 marzo alcune offerte Unieuro davvero interessanti per gli utenti che sono alla ricerca di un nuovo smartphone, soprattutto in riferimento a device specifici come Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy S8 e Note 9. Il nostro approfondimento odierno, infatti, mira proprio ad individuare alcune proposte che potrebbero fare la differenza per il pubblico, in relazione a coloro che sono propensi a procedere online solo attraverso le grandi ...

Tutti i colori del Huawei P30 Lite e prime sostanziali differenze con il P20 Lite : Non è un mistero che il Huawei P30 Lite sia davvero ad un passo dal suo lancio. Se non presentato il prossimo 26 marzo a Parigi, ovvero in occasione dell'uscita dei fratelli maggiori Huawei P30 e P30 Pro, non c'è dubbio che il più piccolo dei device della nuova generazione non tarderà a colpire i mercati nelle settimane successive. Dopo un approfondimento doveroso su quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del Huawei P30 Lite, oggi ...

Roma - smartphone Huawei prende fuoco. L'azienda non risarcisce : 'è stato manomesso' : Gli smartphon e sono ormai parte integrante della nostra vita; le aziende ne producono di nuovi in continuazione accontentando i clienti per prezzo e caratteristiche tecniche. Quando lo abbiamo in ...

Un book fotografico per Huawei P30 e P30 Pro : render stampa : L'attenzione degli addetti ai lavori si sta spostando inevitabilmente sui prossimi Huawei P30 e P30 Pro, i top di gamma cinesi che soppianteranno l'attuale gamma dei P20. I device sono attesi per il 26 marzo a Parigi, ma abbiamo già chiara una certa idea circa il design che adotteranno. Il portale 'Winfuture' ha da poco pubblicato quelli che sembrano essere i render stampa dei top di gamma cinesi, nella loro versione 4G (il modello 5G, dal ...

A poco meno di un mese dalla presentazione ufficiale, trapelano i primi presunti render di Huawei P30 Pro e Huawei P30

Nuovissima foto in anteprima per Huawei P30 : le differenze con il P20 : Manca poco alla presentazione dei nuovi Huawei P30 e P30 Pro, considerando il fatto che l'evento relativo alla loro prima apparizione pubblica dovrebbe essere in programma entro un mese, ma oggi 26 febbraio possiamo prendere in esame alcune immagini molto interessanti. Quanto riportato ad inizio articolo, infatti, si riferisce ad un device che sarebbe stato immortalato dallo staff di Digital Trends negli ultimi giorni, dando continuità ad alcune ...

Huawei Mate X è il primo smartphone pieghevole della casa cinese e per ora anche il più convincente presentato al pubblico. In occasione del Mobile World Congress 2019 che si tiene a Barcellona tra il 23 e il 27 febbraio 2019, Huawei non ha infatti alzato i veli dai nuovi flagship Huawei P30 e Huawei P30

Gli iPhone soffrono la concorrenza cinese - nel 2018 c’è stato l’exploit di Huawei : Vendite di smartphone in stallo, iPhone in calo, Huawei in crescita. È questa in sintesi la fotografia del mercato mobile scattata dalla società di ricerca Gartner, in relazione agli ultimi tre mesi del 2018. Il bilancio è tutt’altro che positivo, dato che sono state consegnate complessivamente 408,4 milioni di unità, pari a una crescita solo dello 0,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato globale non stupisce, dato che ...

Durante l'ultimo periodo finanziario del 2018 il mercato degli smartphone è cresciuto di un irrisorio 0,1%

Nella serata di ieri, dopo la presentazione dei nuovi Galaxy S10, sono arrivati su Twitter vari teaser riguardanti la prossima serie Huawei P30.

Huawei - il fondatore Ren : "Gli Usa non ci schiacceranno" : Intervistato dalla Bbc, ha riconosciuto motivazione politica dell'arresto di sua figlia in Canada. E avvisa l'America: "E' solo una parte del mondo", minacciando di dirottare gli investimenti verso il Regno Unito