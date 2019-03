Gravina | “il progetto delle seconde squadre è partito male”

calcioweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) “E’ unmale, io non voglio esprimere giudizio ma e’ stata un’azione di forza senza alcuna visione. E’ questo l’errore fondamentale”. Sono le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele, nel corso del convegno sulleche si sta svolgendo all’Allianz Stadium di Torino. “Mi aspettoindicazioni chiare da parte della Lega Pro e da tutti i soggetti che hanno interessi nella Lega Pro per stabilire alcune caratteristiche: quante societa’ hanno diritto a partecipare all’interno, capire la mission della Lega Pro e all’interno della Lega Pro inserire questo. La Federazione e io per primo dobbiamo assumerci tutte le responsabilita’ fondate sul principio del coraggio. Il nostro mondo ha bisogno di scelte decisive. E lo stesso coraggio ...

