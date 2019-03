Come in un videogioco | con gli obiettivi in carne e ossa

huffingtonpost

(Di venerdì 15 marzo 2019)in unsparatutto, stile Call of Duty o Final Doom. Brenton Tarrant, il terrorista australiano di 28 anni, tra gli autori degli attacchi nelle due mosche di Christchurch, in Nuova Zelanda, ha mostrato al mondo la realizzazione del suo diabolico progetto omicida. Lo ha fatto su Facebook, in un video in diretta, lungo 17 minuti, durante i quali - si vede - abbatte a uno a uno i fedeli riuniti per il Venerdì di preghiera.Abbiamo visto quelle immagini, abbiamo sentito il rumore cadenzato dei colpi sparati dai kalashnikov su cui erano scritti i nomi dei suoi "ispiratori". Nessuna goccia di sangue, nessun grido di dolore o disperazione delle vittime. Solo il movimento, quasi automatizzato, di un "uomo" che vaga tra le stanze silenziose della moschea di Al Noor, alla ricerca di qualcuno che abbia ancora nei polmoni un po' di fiato, nel cuore gli ultimi battiti, nella ...

