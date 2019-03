ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2019) «La rifarei uguale» Il Corriere della Sera intervista Fabiodopo le polemiche seguite alla sua telecronaca di Juventus-Atletico Madrid. Il Napolista ne ha scritto qui e qui.Giustamente la prima domanda è: “L’accusano di aver peccato di enfasi nel Paese dell’enfasi pallonara. Un controsenso.«Tutto già successo – risponde lui -. La stagione del triplete ero interista. L’anno scorso, con la Roma in semifinale di Champions, giallorosso. E in una fasestato pure milanista».Dice che «Tornando indietro, la rifarei uguale”.Allerisponde così:«Nonsui social e non li leggo.lo sfogo del momento. Io non faccio il: nonil».E poi va al nocciolo, quel che abbiamo scritto l’altro giorno:«La verità è che Juve-Atletico era importante per tutti: tifosi, Sky che investe sulla Champions, ...

napolista : Caressa: “Le critiche? Non sono un politico, non cerco il consenso» Intervista al Corriere della Sera: «Juve-Atlet… - Deepgiank : No, non sei juventino, sei solo ncojone Fabio Caressa e le polemiche dopo la telecronaca di Juventus-Atletico: 'Io… -